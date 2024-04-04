«Нова пошта» зробила безплатною переадресацію посилок в дорозі по всій Україні — раніше послуга надавалася безоплатно лише в межах міста.
Послуга переадресації не оплачується додатково, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення — у відділення, поштомат або не передано кур’єру для доставки на адресу. Тобто на момент здійснення переадресація відправлення ще має знаходитися в дорозі. Компанія дозволяє без оплати переадресувати посилку на відділення/поштомат.
Якщо переадресування на адресу, то доведеться додатково оплатити доставку кур’єром. І якщо змінити місце отримання після прибуття відправлення на відділення чи вручення кур’єру, то доставка стане платною, а її вартість розраховується як для нового відправлення.
Замовити переадресацію можна через мобільний застосунок «Нової пошти» або бізнес-кабінет на сайті.
Як зробити переадресацію у застосунку Нової пошти:
- обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;
- обрати послугу “Переадресація”;
- заповнити дані щодо нового місця доставки;
- натиснути “Змінити місце доставки”.