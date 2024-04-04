Новини Україна 04.04.2024 о 14:30 comment views icon

Нова пошта скасувала оплату за переадресацію посилок по всій Україні (окрім кур’єрської доставки)

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

«Нова пошта» зробила безплатною переадресацію посилок в дорозі по всій Україні — раніше послуга надавалася безоплатно лише в межах міста.

Послуга переадресації не оплачується додатково, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення — у відділення, поштомат або не передано кур’єру для доставки на адресу. Тобто на момент здійснення переадресація відправлення ще має знаходитися в дорозі. Компанія дозволяє без оплати переадресувати посилку на відділення/поштомат.

Якщо переадресування на адресу, то доведеться додатково оплатити доставку кур’єром. І якщо змінити місце отримання після прибуття відправлення на відділення чи вручення кур’єру, то доставка стане платною, а її вартість розраховується як для нового відправлення.

Замовити переадресацію можна через мобільний застосунок «Нової пошти» або бізнес-кабінет на сайті.

Як зробити переадресацію у застосунку Нової пошти:

  • обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;
  • обрати послугу “Переадресація”;
  • заповнити дані щодо нового місця доставки;
  • натиснути “Змінити місце доставки”.

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