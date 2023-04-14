Переадресація посилок «Нова пошта» у межах міста стала безплатною

«Нова пошта» повідомила про скасування плати за переадресацію відправлень у межах одного міста — тепер клієнти можуть змінювати місце отримання посилок абсолютно безплатно. Водночас переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.
Замовити послугу переадресування відправлення може як відправник, так і отримувач — для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет. Без додаткової оплати можна переадресувати в межах одного міста:
- з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
- з адреси на адресу;
- з відділення/поштомату на адресу, але у цьому випадку потрібно буде сплатити за доставку
кур’єром (35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг).
Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі «Трекінг» або у відділенні.
Щоб скористатися переадресацією у мобільному додатку, потрібно виконати наступні дії:
- зайти у розділ «Мої посилки» та обрати відправлення, яке потрібно
переадресувати;
- у рядку «Керування посилкою» обрати послугу «Переадресування»;
- внести дані для переадресування: місто, номер відділення, поштомату чи адресу,
а також дані одержувача;
- натиснути кнопку «Оформити заявку», далі з’явиться новий номер експрес-
накладної, за яким можна буде відстежувати посилку.
Останнім часом «Нова пошта» активно впроваджує нові сервіси та пропонує клієнтам додаткові переваги — тільки за останній місяць компанія перезапустила «Сейф-сервіс» для протидії шахрайським схемам зі сплатою наперед та запустила безплатне повернення документів та товарів до 30 кг, які не підійшли.
«Нова пошта» запускає безплатне повернення документів та товарів до 30 кг, які не підійшли (так, є певні умови )