Переадресація посилок «Нова пошта» у межах міста стала безплатною

«Нова пошта» повідомила про скасування плати за переадресацію відправлень у межах одного міста — тепер клієнти можуть змінювати місце отримання посилок абсолютно безплатно. Водночас переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.

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Замовити послугу переадресування відправлення може як відправник, так і отримувач — для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет. Без додаткової оплати можна переадресувати в межах одного міста:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

з адреси на адресу;

з відділення/поштомату на адресу, але у цьому випадку потрібно буде сплатити за доставку

кур’єром (35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг).

Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі «Трекінг» або у відділенні.

Щоб скористатися переадресацією у мобільному додатку, потрібно виконати наступні дії:

зайти у розділ «Мої посилки» та обрати відправлення, яке потрібно

переадресувати;

переадресувати; у рядку «Керування посилкою» обрати послугу «Переадресування»;

внести дані для переадресування: місто, номер відділення, поштомату чи адресу,

а також дані одержувача;

а також дані одержувача; натиснути кнопку «Оформити заявку», далі з’явиться новий номер експрес-

накладної, за яким можна буде відстежувати посилку.

Останнім часом «Нова пошта» активно впроваджує нові сервіси та пропонує клієнтам додаткові переваги — тільки за останній місяць компанія перезапустила «Сейф-сервіс» для протидії шахрайським схемам зі сплатою наперед та запустила безплатне повернення документів та товарів до 30 кг, які не підійшли.