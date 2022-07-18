«Нова пошта» готується до експансії на ринок ЄС — вже до кінця року перші відділенні з’являться у Польщі

Лідер ринку експрес-доставок в Україні «Нова пошта» планує розширення бізнесу з перетворенням на міжнародного оператора — у найближчих планах відкриття філій у європейських країнах та розвиток мережі для роботи на їхньому внутрішньому ринку. На першому етапі міжнародної експансії «Нова пошта» планує відкрити представництва у сусідніх з Україною країнах, розповіла директорка компанії з управління репутацією Олена Плахова в інтерв’ю LIGA.net.

Плахова уточнила, що першою в черзі стоїть Польща — там «Нова Пошта» планує розпочати роботу до кінця цього року. Насамперед «Нова пошта» цікавлять ті країни, що межують з Україною: Польща, Словаччина, Румунія. Це буде перший етап, а далі в залежності від результатів компанія буде корегувати плани щодо інших етапів та подальшого розширення бізнесу.

«Ми — компанія, яка завжди йде за клієнтом. Ми бачимо, що 5 мільйонів людей виїхали за кордон, тим паче клієнти кажуть: “Нам вас не вистачає”. Тож справді, ми плануємо виходити на європейський ринок», Олена Плахова, директорка компанії з управління репутацією «Нова пошта»

На початку місяця «Нова пошта» змінила тарифи на міжнародну доставку, зокрема й сервіс доставки відправлень із міжнародних інтернет-магазинів NP Shopping.