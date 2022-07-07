«Нова пошта» змінює тарифи на міжнародну доставку, зокрема й NP Shopping

З 7 липня 2022 року «Нова Пошта Глобал», що входить до групи компаній «Нова пошта», змінює тарифи на міжнародні відправлення та доставку з міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping. Наприклад, тариф на доставку особистих речей в рамках послуги «Речі з дому за кордон» в Польщу зменшився на 33%, а доставка відправлень із міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping подорожчала.

Нові тарифи на міжнародну доставку (що змінилося)

Термін дії акційної послуги «Речі з дому за кордон» подовжено зі знижками від 30% до 75%. Клієнти можуть відправляти особисті речі у 25 країн Європи, а розмір знижки залежить від зони доставки, до якої входить країна.

Клієнтам варто зважати на список небезпечних, заборонених та таких, що не приймаються до транспортування відправлень, та можливе нарахування митних платежів, в країнах Євросоюзу, для отримувача при оголошеній вартості відправлення понад 44 євро.

Тариф на доставку особистих речей в рамках послуги «Речі з дому за кордон» в Польщу зменшився на 33% . Так, доставка відправлення з України до Польщі складатиме: до 2 кг — 600 гривень замість 800 грн., до 10 кг — 900 гривень замість 1200 грн., до 30 кг — 1500 гривень замість 2000 грн., до 70 кг — 3000 гривень.

. Так, доставка відправлення з України до Польщі складатиме:

У зв’язку зі здорожчанням пального вдвічі, у тому числі й авіа пального, тариф на «Глобальну доставку» в/із США підвищується на 20%, з інших країн і територій світу — на 10%. Так, доставка відправлення вагою 0,5 кг зі США коштуватиме 840 грн, а з іншої країни світу — від 1100 грн (в залежності від країни). Доставка документів вагою до 0,5 кг в США становитиме — 720 грн., а в іншу країну світу — від 880 грн. Розрахувати вартість доставки можна самостійно на сайті за допомогою спеціального калькулятора.

Так, доставка відправлення вагою 0,5 кг зі США коштуватиме 840 грн, а з іншої країни світу — від 1100 грн (в залежності від країни). Доставка документів вагою до 0,5 кг в США становитиме — 720 грн., а в іншу країну світу — від 880 грн. Розрахувати вартість доставки можна самостійно на сайті за допомогою спеціального калькулятора. Тариф на доставку відправлень із міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping вагою 0,5 кг збільшиться на 1-2 долари залежно від країни. Тариф на посилки із США збільшується на 2 долари в середньому у всіх вагових категоріях. Відтак доставка відправлення з інтернет-магазину вагою 0,5 кг становитиме: із США та Англії — 7 доларів, з Польщі, Німеччини, Іспанії та Франції — 5 доларів, з Італії та Туреччини — 6 доларів.



Нові тарифи набудуть чинності з 7 липня 2022 р.