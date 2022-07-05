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«Нова пошта» масштабувала послугу відправки посилок з поштоматів на п’ять міст

«Нова пошта» масштабувала послугу відправки посилок з поштоматів на п’ять міст

«Нова пошта» повідомила про розширення доступності послуги відправки посилок з поштоматів — скористатися нею вже можна у 5 українських містах.

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Цю послугу запустили два тижні тому у Києві в тестовому режимі. І от зараз після тестування «Нова пошта» розширює її доступність — відсьогодні клієнти можуть відправляти з поштоматів «Нова пошти» у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві, а з 18 липня — послуга стане доступною ще й мешканцям Вінниці. Відправляти із поштомата можна по всій країні: в інший поштомат, відділення або на адресу отримувача.

До 31 серпня діє акція на вартість послуги. Вона залежить від того, хто сплачує за доставку посилки: якщо відправник —35 грн, а якщо отримувач — 50 гривень. Відправка документів через поштомат та відділення відбувається за фіксованим тарифом у 45 гривень, до якого вже входить конверт.

Як відправити посилки із поштомату:

  • Оновити мобільний застосунок «Нова пошти», щоб у розділі Створити Посилку з’явився додатковий підпункт місця відправки — поштомат.
  • Створити самостійно електронну накладну для посилки у додатку.
  • Самостійно вдома спакувати відправлення.
  • Підійти до поштомату із посилкою, відкрити створену накладну та натиснути «Відкрити комірку».
  • Покласти у комірку запаковане відправлення без маркування.
  • Підтвердити завантаження у мобільному додатку.
  • Закрити комірку.

Після підтвердження клієнтом завантаження посилки в поштомат, диспетчер автоматично отримує повідомлення про надходження нової посилки і направляє виклик кур’єру для забору відправлення. Щойно кур’єр відкриє комірку, то перевірить належність пакування, а потім роздрукує через спеціальний мобільний пристрій маркування і наклеїть його на посилку. Надалі посилка відправляється до сортувального депо, де відбувається подальший розподіл за регіоном та місцем призначення.

Кур’єр приїжджає до поштомату кілька разів на день до 18:00. Якщо протягом доби після створення електронної накладної клієнт не покладе посилку в поштомат — система автоматично анулює електронну накладну. У випадку, коли усі комірки обраного поштомата на момент створення накладної зайняті, можна обрати інший найближчий поштомат із вільними комірками.

Що можна відправляти?

Через поштомат можна відправляти та отримувати будь-які посилки вагою до 20 кг, які містять книги, документи, взуття, іграшки, посуд, косметику, одяг, дрібну побутову техніку. «Нова пошта» не обмежує кількість відправлень через поштомат за один раз, але є чітке правило — не більше одного відправлення в одну комірку.

Забороняється відправляти

Не може відправляти гроші, цінні папери, зброя, тварини, комахи, харчові продукти, лікарські засоби та інші відправлення з терміном придатності до 5 діб та ті, що вимагають певного температурного режиму, відправлення брудні або з сильним запахом, наркотики та інші речі, заборонені чинним законодавством України.

Як запакувати посилку для відправки із поштомату?

Вимоги до пакування звичайні — за правилами компанії. Потрібно використовувати надійні, непошкоджені коробки, конверти для документів та пакети для одягу до 2 кг тощо. Важливо дбайливо пакувати крихке, але якщо клієнт запакував неправильно — кур’єр надійно запакує відправлення. 

«Нова пошта» записала спеціальну відеоінструкцію, наочно пояснивши, як відправити посилки із поштомату:

А ще можна пригадати Box Master — онлайн-симулятор пакувальника від «Нової пошти», який вчить пакувати відправлення як треба.

«Нова пошта» створила Box Master — онлайн-симулятор пакувальника, який вчить пакувати відправлення як треба


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