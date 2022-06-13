«Нова пошта» створила Box Master — онлайн-симулятор пакувальника, який вчить пакувати відправлення як треба

Щоб пояснити важливість правильного пакування та допомогти клієнтам опанувати цю важливу навичку «Нова пошта» розробила спеціальний сайт Box Master.

По суті, це онлайн-симулятор пакувальника, який дозволяє вивчити правила пакування різних товарів для відправлень за лічені хвилини.

Онлайн-гра враховує усі етапи пакування: від вибору предмета для пакування до підбору розміру коробки, ущільнювача. Також на сайті є опис простих правил пакування, тарифи та відповіді на деякі питання щодо пакування.

«Щоб навчити людей пакувати правильно та не зламати собі голову, Нова пошта розробила спеціальний сайт з онлайн-грою. У ігровій формі за лічені хвилини кожен зможе опанувати правила пакування для різних товарів, які люди найчастіше відправляють. Можна робити у житті, що хочеш, але щоб відправлення надійшло цілим та неушкодженим — потрібно пакувати як треба — за правилами. Тож, долучайтеся до гри — піклуйтеся про своє відправлення» із пресрелізу Нової пошти

Крім цього, у кінці гри на кожного гравця чекає рейтинг його вправності як пакувальника. Водночас на коробках «Нової пошти» клієнти можуть побачити чек-лист вправного пакувальника, який допоможе вберегти вміст посилки від пошкоджень.