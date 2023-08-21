«Нова пошта» планує вийти на ринок Словаччини у жовтні

«Нова пошта» продовжує активно розширювати географію надання своїх послуг. Після Чехії, Румунії та Німеччини, де компанія почала працювати влітку, тепер вона планує вийти на ринок Словаччини.

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Згідно з планом, перше відділення Nova Post в цій країні повинно запрацювати у жовтні. Воно з’явиться Братиславі й надаватиме послуги з понеділка по суботу. Завдяки цьому українці зможуть відправляти рідним у Словаччину та отримувати від них документи та посилки вагою до 100 кг. Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику кур’єра на будь-яку адресу для відправки.

«Нова пошта» згодом поділиться додатковою інформацією стосовно відкриття свого відділення у Словаччині.