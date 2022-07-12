“Нова пошта” почала тестувати власну систему цифрових адрес для відділень та поштоматів

“Нова пошта” тестує власну систему цифрових адрес для відділень та поштоматів. Відтепер клієнти “Нової пошти” можуть оформлювати відправлення швидше, відправляючи посилки на цифрову адресу без використання назви населених пунктів, вулиць та номерів будинків.

Щоб уникнути проблем, пов’язаних з однаковими назвами міст, вулиць тощо та щоб зробити процес оформлення відправлень вдвічі швидшим, “Нова пошта” розробила власну систему цифрових адрес, яку наразі тестує.

Цифрова адреса – це унікальний номер, який надається кожному відділенню та поштомату “Нової пошти”. Він складається зі спеціального коду населеного пункту та номера відділення або поштомата у ньому. Цифрова адреса застосовується виключно для відділень та поштоматів Нової пошти в межах України. Використання цифрової адреси – додаткова опція для комфорту клієнтів, а отже можливість вносити адресу отримувача вручну залишається доступною.

Знайти цифрову адресу відділення або поштомату можна:

на сайті у розділі Відділення обрати потрібне вам відділення/поштомату;

у мобільному додатку у розділі Відділення та поштомати обрати потрібне відділення/поштомат.

Зазначимо, що мережа компанії “Нова пошта” налічує 10 000 відділень та 13 000 поштоматів по всій Україні, а кількість відправлень лише за 2021 рік перевищила 372 млн.