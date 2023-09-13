«Нова пошта» тепер дозволяє відправляти посилки з Польщі до України через поштомати InPost ─ в режимі 24/7

«Нова пошта» запустила новий сервіс в Польщі. Тепер документи та посилки вагою до 25 кг можна відправити не тільки з відділення Nova Post або кур’єром з адреси, а й через поштомати Inpost.

Послуга відправки з поштомата InPost доступна в режимі 24/7. Клієнти мають змогу оформити доставлення у відділення, поштомат «Нової пошти» або на адресу. Термін доставлення в Україну із поштомата ─ 3 дні.

Як відправити посилку з Польщі в Україну через поштомат InРost:

Самостійно запакуйте відправлення в коробку. Оформіть накладну на відправлення у мобільному застосунку Nova Post, на сайті або в особистому кабінеті. Оплатіть відправлення онлайн та отримайте код доступу до комірки поштомата через СМС-повідомлення, на електронну пошту або у застосунку Nova Post. Зверніть увагу, що код доступу є універсальним та відкриває вам доступ до будь-якого поштомата за умови наявності вільних комірок. Оберіть зручний для вас поштомат InРost на карті. Підійдіть до поштомата та введіть код доступу на екрані поштомата. Або ви можете просканувати QR код із застосунку Nova Post. Усі підказки будуть на екрані поштомата. Покладіть посилку в комірку поштомата, коли вона відчиниться. Після завантаження обов’язково закрийте комірку.

Посилку через поштомат InPost можна відправити протягом 72 годин після оплати. Якщо не відправити посилку протягом цього часу, впродовж наступних 14 днів користувачу буде автоматично повернуто кошти на картку.

Вартість доставлення із поштоматів така ж, як і з відділення Nova Post у Польщі:

документи (8*38*64 см) – 40 PLN

посилка до 2 кг (8*38*64 см) – 45 PLN

посилка до 10 кг (19*38*64 см) – 65 PLN

посилка до 25 кг (41*38*64 см) – 90 PLN

До 30 вересня кожен, хто оформить накладну через мобільний застосунок Nova Post для доставлення через поштомат, отримає знижку ─ 10% на доставлення в Україну.