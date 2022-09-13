«Нова Пошта», Vodafone та «Укртелеком» відновлюють роботу в деокупованих містах Харківщини

Збройні Сили України продемонстрували свою високу ефективність та протягом останніх двох тижнів звільнили окуповані території Харківщини від російських загарбників. Разом з українськими прапорами у звільнені міста повертаються й українські сервіси та компанії.

Так, з 12 вересня компанія «Нова Пошта» відновила роботу у Балаклії. Мобільне відділення працює на приймання та отримання посилок вагою до 10 кг. Воно знаходиться за адресою м. Балаклія, вул. Жовтнева, 18 та працюватиме щодня з 11 до 16 години. Сплатити послуги з доставлення на місці можна виключно через мобільний додаток «Нової пошти» або відправити посилку коштом отримувача. Мобільне відділення наразі не приймає готівку. Також «Нова пошта» відновила роботу відділення №1 в місті Чугуїв, Харківська область. Воно знаходиться за адресою вул. Героїв Чорнобильців, 50А та працюватиме щодня з 9 до 17. У відділенні доступні усі фінансові послуги та доставлення. До кінця цього тижня компанія планує відкрити ще 14 відділень в інших деокупованих містах Харківської області, а до 1 жовтня – відновити 80% мережі у звільнених населених пунктах Харківської області.

Разом з тим оператор Vodafone повідомив про повернення українського стільникового зв’язку у Шевченкове Харківської області. Компанія зазначає, що працює над відновленням мобільного зв’язку в інших звільнених населених пунктах Харківщини.

Додатково про відновлення зв’язку повідомив національний оператор «Укртелеком». Технічні підрозділи компанії вже координують свої дії з ДСНС та ЗСУ, і після проведення ними необхідних заходів займуться відновленням телекомунікаційної інфраструктури. Це дозволить забезпечити інтернет та телефонію для мешканців і підприємств у звільнених населених пунктах Харківщини. Зазначається, що «Укртелеком» вже підготувала усі необхідні ресурси для оперативного проведення ремонтно-відновлювальних робіт.