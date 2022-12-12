Нова пошта запустила видачу посилок у магазинах MOYO в Києві — не більше 10 кг та не дорожче 5000 грн

«Нова Пошта» та MOYO почали співпрацювати — завдяки цьому партнерству клієнти можуть замовляти доставлення оплачених посилок до магазинів MOYO. Щоправда, наразі є кілька обмежень.

По-перше, поки що послуга доступна лише у магазинах MOYO в Києві — наразі такі пункти видачі облаштовані в 12 магазинах. Планується розширення проєкту всією мережею MOYO в країні, але конкретні терміни поки невідомі.

По-друге, є обмеження за вагою та вартістю — так, на касі магазину MOYO клієнти можуть отримати сплачену посилку до 10 кг та вартістю до 5000 грн.

Українська мережа магазинів техніки MOYO першою облаштувала свої торгові точки для видачі посилок в межах партнерства з «Новою Поштою». Окрім того, частина магазинів MOYO вже перейшла на альтернативні джерела живлення. У таких магазинах клієнти зможуть отримати свою посилку незалежно від графіків електропостачання. Це, безперечно, хороша ініціатива, зважаючи на те, що з кожним днем запит на доставлення посилок зростає, а тривоги та блекаути серйозно перешкоджають вчасному отриманню відправлень.

Щоб отримати посилку з пункту видачі MOYO з доставленням через «Нову Пошту» потрібно: