«Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня: доставка документів за 55 грн, посилок по Україні — від 70 грн, безплатне повернення товару та інше

«Нова пошта» повідомила про зміну тарифів на доставку з 1 січня 2023 року. Необхідність перегляду тарифів та їхньої зміни в компанії пояснили стрибками цін на паливо та іншими операційними витрати, зокрема закупівлею генераторів та додаткового необхідного обладнання для посилення зв’язку.

Нові тарифи «Нова пошта» — головні зміни на 2023 рік

Вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково (з травня послуга коштувала 50 грн). Скасовується додаткова плата за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безплатною. Раніше це коштувало 20 грн. Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат

становитиме 55 грн. Раніше це коштувало 45 гривень. Посилка між відділеннями та поштоматами по місту: до 2 кг — 50 грн

до 10 кг — 80 грн

до 30 кг — 120 грн Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні: до 2 кг — 70 грн

до 10 кг — 100 грн

до 30 кг — 140 грн Доплата за доставку/забір кур’єром

• для відправлень до 30 кг — +35 грн до тарифу.

• за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг — +100 грн до тарифу.

Чому «Нова пошта» підвищує вартість послуг — пояснення компанії

“Війна не зупинила Нову пошту. Вона відкриває нові відділення, будує і відновлює зруйновані ракетами термінали, надає сучасні послуги, миттєво забезпечує доставку посилок на звільнені території. Нова пошта за власний кошт купляє генератори, додаткове обладнання для посилення зв’язку, створює запаси палива, щоб відділення були пунктами незламності, де незалежно від наявності електрики приймають та видають посилки, дають можливість клієнтам підзарядити свої гаджети.”

Востаннє «Нова пошта» вносила зміни у тарифи наприкінці травня 2022 року.

Додатково про нові тарифи можна дізнатись на сайті компанії.