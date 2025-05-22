Нова технологія OLED робить з кожного пікселя акустичний динамік

Advanced Science

Розділ Технології виходить за підтримки

Науковці з Південної Кореї розробили іноваційну технологію Pixel-Based Local Sound OLED, що дозволяє кожному окремому пікселю в OLED-панелі видавати звук.

Технологія була успішно випробувана на 13-дюймовій OLED-панелі, аналогічній тим, що використовуються у планшетах та ноутбуках. Дослідження очолили Су Сок Чой з кафедри електротехніки у Пхоханському університеті науки та технологій (POSTECH) та кандидат наук Інпе Хонг.

Останнім часом технології візуального відображення значно просунулись вперед. Однак наразі виробники прагнуть домогтись не тільки покращеної роздільної здатності, широкого динамічного діапазону та точної передачі кольорів, а більшої реалістичності та занурення користувачів у високоякісний контент.

У цьому напрямку триває робота над створенням мультисенсорних панелей, які безпосередньо відтворюватимуть не тільки зображення, а й звук та дотики. Дослідження демонструють, що аудіовізуальна синхронізація становить майже 90% від ефекту занурення.

Більшість сучасних панелей досі використовує зовнішні динаміки або звукові системи. Їхні габарити можуть викликати проблеми під час розміщення, особливо у невеликих приміщеннях. Ключова проблема полягає у тому, що пристрої, що відтворюють звук, залишаються доволі громіздкими, що ускладнює розгортання декількох пристроїв без перешкод або порушення тонкого дизайну OLED. Крім того, перехресні звукові перешкоди між кількома динаміками не дозволяють встановити точний контроль над локалізованим звуком.

Науковці з POSTECH запропонували вирішення проблеми шляхом інтеграції надтонких п’єзоелектричних збуджувачів у рамку OLED-панелі. Ці збуджувачі розміщуються разом із пікселями, перетворюючи електричні сигнали у звукові коливання. Таким чином кожен піксель може виступати як незалежне джерело звуку.

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Дослідники також розробили метод повного усунення перехресних перешкод звуку, гарантуючи, що кілька звуків із різних областей дисплея не заважатимуть один одному. Дисплей забезпечує високоякісний звук безпосередньо з екрану, без необхідності використання зовнішніх динаміків, зберігаючи при цьому переваги тонкого та легкого OLED.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Advanced Science

Джерело: TechXplore

Розділ Технології виходить за підтримки

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