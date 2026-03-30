За що такі гроші: техноблогер порівняв аудіокабель за $4000 з кабелем Amazon Basics за $7

Kimber Kable

Техноблогер Амір з Audio Science Review порівняв дорогий аудіокабель за $4000 з кабелем Amazon Basics за $7 та заявив, що немає сенсу платити такі шалені гроші.





Амір провів порівняння з використанням наукового аудіообладнання й переконався, що кабелю Amazon Basics за $7 більш ніж достатньо. Він порівняв стереофонічні кабелі RCA, які переважно використовуються для з’єднання компонентів Hi-Fi. Їх також можуть використовувати деякі звукові карти та пристрої для перегляду відео, наприклад, домашні кінотеатри.

Стандарт RCA з’явився понад сто років тому, у 1919 році. Аудіофіли, які підключають стару аналогову апаратуру, певні підсилювачі або програвачі, найбільш ефективно використовують ці кабелі. Через це RCA, ймовірно, матимуть підтримку ще протягом кількох десятиліть у Hi-Fi-системах.

Амір порівняв 2 RCA-кабелі Amazon Basics довжиною 1,2 м та за ціною $7 з парою аналогових міжблокових кабелів Kimber Kable KS 1036 Select Series довжиною 1 м за ціною $4 100. Продукція з Amazon обіцяє “кришталево” чистий звук та надійну роботу завдяки позолоченим роз’ємам. Преміальні кабелі Kimber використовують провідники з чистого срібла Black Pearl, виготовлені методом алмазного штампування та ізольовані первинним діелектриком FEP з дотриманням найсуворіших допусків для максимальної передачі сигналів найвищої точності.





Блогер звертає увагу на абсолютно непотрібний кейс для транспортування кабелів Kimber, який виглядає надто дешево для такої преміальної продукції. Ще гірше, що конструкція кабелю з фіксатором має стільки ж недоліків, скільки й переваг. Така фіксація може викликати пошкодження, якщо людина, наприклад, незнайома з цим механізмом. Всередині роз’єму знаходяться крихкі пластикові засувки. Це, без сумніву, недолік порівняно з традиційними RCA-кабелями.

Аналізуючи якість звуку, Амір використовував обладнання Audio Precision. За використання постійного синусоїдального сигналу частотою 4 кГц, обидва кабелі демонстрували незначні спотворення. До того ж, кабель Kimber демонстрував трохи більше перешкод від мережі.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Кабелі також продемонстрували ідентичні характеристики у широкому діапазоні частот. Тести не виявили фазових відмінностей. Те саме спостерігалось на графіку наростання прямокутного імпульсу. Навіть на значно збільшеному графіку з аналізатора Audio Precision видно, що ці два кабелі дали однакові результати.

Наостанок блогер перейшов до порівняння профілів спектра джиттера у стрес-тесті з навантаження по пропускній здатності. Кабель Amazon Basics продемонстрував незначне (пікосекундне) збільшення джиттера. Амір відзначив, що цей кабель значно довший за свого преміального конкурента. За довший кабель Kimber довелося б заплатити значні кошти.

З рештою блогер зробив очікуваний висновок. Аудіофільські RCA-кабелі не вартують своїх грошей. Якісні кабелі, зокрема, той же Amazon Basics та дорожчі, мають найнижчий рівень перешкод, найнижчі спотворення та найширшу пропускну здатність серед всіх компонентів аудіосистеми. Це не слабкі або чутливі ланцюги, здатні до несправностей, аудіосигнали не вичерпують можливостей RCA-кабелів й тому не має сенсу витрачатись на щось дорожче.

Раніше ми писали, що Spotify додав “Ексклюзивний режим” для аудіофілів на ПК з Windows. Між тим аудіофіли провалили “сліпий” тест на чистоту звуку: його подавали через кабель, землю та банан.

Джерело: Tom’s Hardware