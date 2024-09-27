Нові функції в «Резерв+»: рекрутинг – у жовтні, відстрочки – у листопаді

Вже найближчим часом Міністерство оборони України запустить нові функції в застосунку «Резерв+». Перша з них – рекрутинг. Вона повинна запрацювати вже у жовтні, повідомляє пресслужба Міноборони.

Разом із жовтневим оновленням «Резерв+» в застосунку з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам швидше знаходити місце своєї майбутньої служби. Новий сервіс рекрутингу у «Резерв+» допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням і вподобанням. При цьому нам обіцяють, що будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

На початку пошуку вакансії користувачам необхідно заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

Особливістю сервісу називають зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи. Інтерфейс дозволить швидко приймати рішення: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або «мінус» для її відхилення.

Друге велике оновлення розраховане на тих військовозобов’язаних, хто має право на відстрочку. Міноборони планує впровадити нову функцію в «Резерв+», яка дозволить військовозобов’язаним отримувати відстрочку без необхідності відвідувати ТЦК та подавати паперові заяви. Новий сервіс дозволить громадянам, які мають право на відстрочку, подати заявку за кілька хвилин через мобільний застосунок.

Як зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, для впровадження цієї функції необхідно внести зміни в нормативну базу та забезпечити технологічну готовність партнерів, які володіють реєстрами даних.

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З листопада 2024 року планується запровадити три форми відстрочок для різних категорій громадян: студентів денної форми навчання, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю. Наразі в Міноборони працюють над змінами в нормативній базі для узгодження нововведення.

Нагадаємо, про цю функцію говорять ще з серпня.