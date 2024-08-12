«Резерв+» отримає нові функції: онлайн-рекрутинг та електронне направлення на ВЛК. Електронних повісток не буде

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла про деякі плани стосовно застосунку «Резерв+». Восени в ньому очікуються нові функції.

Так, за словами Катерини Черногоренко, Міністерство оборони планує запустити онлайн-рекрутинг на базі застосунку. Завдяки цій функції люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, зараз Міністерство оборони проводить консультації з Міністерством охорони здоров’я стосовно запровадження електронних направлень на ВЛК безпосередньо в застосунку «Резерв+». Цю функцію планується запровадити як для військовозобов’язаних, так і для чинних військовослужбовців ЗСУ. Наразі деталі про електронні направлення на ВЛК ще невідомі. Скоріш за все, в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину.

Водночас Катерина Черногоренко вкотре зазначила, що Міноборони не збирається запроваджувати електронні повістки. Наразі для цього немає відповідної законодавчої основи.

Джерело: «Українська правда»

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.