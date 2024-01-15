Новини Military Tech 15.01.2024 о 15:45 comment views icon

Новий стартап співзасновника Petcube розробляє модуль автономності для FPV

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Юрій Орос

Автор новин

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Співзасновник Petcube Ярослав Ажнюк оголосив на своїй ФБ-сторінці про створення нової компанії, яка має назву TheFourthLaw, або «Четвертий Закон», що є відсиланням до знаменитих трьох законів робототехніки Айзека Азімова. Основний напрям — автономність роботизованих систем.

Друзі, кілька місяців тому я почав будувати нову компанію, що займається автономністю для роботизованих систем.
Компанія називається Четвертий Закон / TheFourthLaw.
Я СЕО, це зараз мій основний фокус на більш-ніж-повний робочий день.
Більше деталей трохи згодом.
Перший продукт націлений на вирішення одної з нагальних задач сил оборони — розробку модуля автономності для FPV.

Новий стартап співзасновника Petcube розробляє модуль автономності для FPVTheFourthLaw шукає вмотивованих інженерів на повний робочий день, зокрема:

  • Robotics/Embedded Engineer: (C++/python, PX4/Ardupilot (iNav/BF is a plus), ROS, experience with UAVs/robotics)
  • Computer vision/sensing Engineer (C++/python, OpenCV, Yolo, SLAM, IMU, EKF, Matlab)
  • FPV Pilot / Ops manager (you know your stuff, fast, proactive, self-reliant).
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Brave Inventors - національна платформа винахідників та винаходів воєнного часу. Тут можна розмістити свої військові винаходи, розповісти про розробки та прототипи, знайти необхідне фінансування чи ментора, а також отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами. Підтримати винаходи можна за посиланням.

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