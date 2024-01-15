Новий стартап співзасновника Petcube розробляє модуль автономності для FPV

Співзасновник Petcube Ярослав Ажнюк оголосив на своїй ФБ-сторінці про створення нової компанії, яка має назву TheFourthLaw, або «Четвертий Закон», що є відсиланням до знаменитих трьох законів робототехніки Айзека Азімова. Основний напрям — автономність роботизованих систем.

Друзі, кілька місяців тому я почав будувати нову компанію, що займається автономністю для роботизованих систем.

Компанія називається Четвертий Закон / TheFourthLaw.

Я СЕО, це зараз мій основний фокус на більш-ніж-повний робочий день.

Більше деталей трохи згодом.

Перший продукт націлений на вирішення одної з нагальних задач сил оборони — розробку модуля автономності для FPV.

TheFourthLaw шукає вмотивованих інженерів на повний робочий день, зокрема:

Robotics/Embedded Engineer: (C++/python, PX4/Ardupilot (iNav/BF is a plus), ROS, experience with UAVs/robotics)

Computer vision/sensing Engineer (C++/python, OpenCV, Yolo, SLAM, IMU, EKF, Matlab)

FPV Pilot / Ops manager (you know your stuff, fast, proactive, self-reliant).

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