Низька конкуренція і рекордні найми: Djinni підбив підсумки першого кварталу 2024 року

В першому кварталі 2024 року ринок праці порадував шукачів рекордними наймами, зниженням конкуренції і збільшенням кількості вакансій.

Найбільш оптимістичними в цьому плані є такі цифри:

7,5 тисяч вакансій онлайн — найбільше з липня минулого року.

21,2 відгуків на вакансію в березні — найменше за останні 9 місяців.

На 20% більше вакансій для кандидатів без досвіду.

Розглянемо детальніше ці показники.

+2 тис. вакансій з початку 2024

Станом на початок квітня, кількість вакансій онлайн Djinni — майже 7600. Це найбільша цифра з липня. Навіть у листопаді, до сезонного спаду в грудні, було менше 7 тисяч.

Кількість кандидатів онлайн коливається навколо 90 тисяч з початку року, після того як у грудні багато профілів вимкнулись автоматично після 90 днів неактивності. Зараз щотижня в пошук додаються 4,5—5 тисяч кандидатів і приблизно стільки ж вимикають профіль.

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Нових кандидатів — на 17% менше

Серед тих хто вмикає профіль з осені відчутно збільшилась частка реактивованих кандидатів і зменшилась — нових.

Наприклад, у березні 2023 у пошук додалось 10 тисяч нових кандидатів і 8 тисяч активували профіль після того, як зупинили пошук. У березні 2024 вже було майже 10 тисяч реактивованих профілів і лише 7 тисяч нових.

‍Реактивовані після неактивності — кандидати, які зникали з пошуку автоматично, коли довго не відповідали на повідомлення, а потім повернулись.

-35% вакансій за квартал

За перший квартал 2024 рекрутери опублікували 23,2 тисячі вакансій. Це лише на 150 менше, ніж минулого кварталу. Але на 35% менше, ніж у першому кварталі 2023.

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Щомісячна динаміка опублікованих вакансій позитивна, але до рівня осені вони все ще не повернулися.

Вакансії для кандидатів без досвіду — єдина категорія, яка за останній рік не знизилась, а навіть виросла, порівняно з першим кварталом 2023. Хоча їх частка – все ще лише 8,5%.

Майже 45% опублікованих у першому кварталі вакансій вимагають 1 або 2 роки досвіду. 25% — для кандидатів з досвідом хоча б 3 роки. 22% — для тих, хто має хоча б 5 років за плечима.

Серед вакансій розробників вимоги до досвіду зазвичай вищі. Тут вакансій з вимогою 5+ років — 41%, а без вимог — менше 4%.

56% вакансій, опублікованих у березні, вимагають англійську вище рівня intermediate. Минулого кварталу ця частка була майже 60%.

11% вакансій передбачають роботу в офісі. Рік тому це було лише 8%. Натомість стало менше вакансій, де кандидат має вибір: 31% проти 39%.

Частка вакансій для розробників за рік знизилась з 39% до майже 30%. Натомість значно зросла частка вакансій для не технічних фахівців — з 29% у першому кварталі 2023 до року 35% зараз.

Більше вакансій для проджектів i фулстеків

Категорія Маркетинг — все ще лідер за кількістю опублікованих вакансій, її частка майже 13,5%. Але за минулий квартал кількість цих вакансій дещо скоротилась. На другому місці з великим відривом категорія Sales (5,5%). На третьому — JavaScript (5,4%). Далі у п’ятірці лідерів Project Manager (5,2%) та Fullstack (4,2%). Їх кількість за останній квартал відчутно виросла.

Також цього кварталу стало більше вакансій для дизайнерів і дата аналітиків.

‍21 відгук на вакансію — найменше за останні 9 місяців

Одна вакансія у березні в середньому отримали 21,2 відгуки. Менше було лише в червні минулого року. Навіть у грудні, коли активність традиційно нижча, конкуренція на одну вакансію була вищою.

У березні кандидати відправили рекордно низьку кількість відгуків на вакансії (не рахуючи грудня) — майже 238 тисяч. Це зокрема пов’язано з тим, що рекрутер тепер може налаштовувати у вакансії, від кого хоче отримувати відгуки. А також із можливістю задати контрольні запитання, не відповівши на які кандидати не можуть відгукнутись.

Зменшилась як кількість кандидатів, що відправляють повідомлення — з 36,5 тис. в січні до 34,7 тис. в березні, так і середня кількість відгуків, які вони віпдправляли — з майже 8 до 6,85.

Вакансії без вимог до досвіду як і раніше отримують найбільше відгуків на вакансію. Але середня кількість відгуків на одну таку вакансію за рік зменшилась з 42 в березні минулого року до 36 у березні 2024. Тоді як на вакансії з вимогами 3+років у березні минулого року відгукувалось в середньому 15 кандидатів, минулого місяця – 20.

Висновки

Ситуація на ринку праців в IT цього кварталу точно краще, ніж минулого, але більшість показників все ще на 25-30% нижче минулого року.

Зарплати у більшості категорій знизилась як в наймах, так і у вакансіях. Медіана зарплат найнятих розробників без досвіду опустилась нижче $500.

Хороші новини – конкуренція по відгуках на вакансії трошки спала і самих вакансій теж стає більше. Найбільший попит на маркетологів, сейлз, data science.

Якщо ці тренди збережуться можемо побачити стабільні 8000+ вакансій вже у другому кварталі, — резюмують в Djinni.

Зазначимо, що ми нещодавно порівнювали дані DOU, Djinni та work.ua в цьому матеріалі. Відповідні зміни характерні для всього українського ринку, не тільки для IT.