Спад конкуренції при рекордних наймах на менші зарплати: що відбувалося на IT-ринку у березні

В березні 2024 року на українському ринку праці сталися досить нетипові зміни: вперше від листопада 2023 року було опубліковано понад 100 вакансій. Але конкуренція при цьому впала.

Не виключенням був і IT-ринок.

Ринок відновлюється, а роботодавці активніше за шукачів

За даними work.ua, які отримала у своє розпорядження редакція, роботодавці у березні опублікували 100 000 вакансій. Для порівняння:

востаннє більше 100 тис. вакансій було у листопаді 2023;

у березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, їх було вдесятеро менше.

Загалом активність шукачів у відгуках на пропозиції роботи від початку 2024 року знижується. В загальних рисах це свідчить про зменшення конкуренції.

Чому ж впала конкуренція?

На думку аналітиків work.ua, цьому є декілька пояснень:

По-перше, обстріли енергетичної інфраструктури та подальші перебої з електроенергією та інтернетом у низці областей України. Це вплинуло на низку показників, від відвідуваності сайту до, власне, конкуренції.

По-друге, збільшення кількості вакансій сприяє зниженню конкуренції.

По-третє, зниження конкуренції після січневого піка є сезонним явищем на ринку праці.

Що відбувалось на IT-ринку?

DOU повідомляє, що в березні було 4803 вакансії — на 291 більше, ніж у лютому. І майже на тисячу вакансій більше, ніж у березні торік. У С++ після року негативної динаміки уперше помітне зростання (до 46 вакансій). У Front-end — 265 вакансій в березні — найбільше за минулий рік.

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На сайті для анонімного пошуку роботи Djinni також зросла кількість вакансій. У березні рекрутери опублікували 9 814 вакансій — на 100 більше, ніж у лютому.

Найбільше виросла категорія фінанси. Також стали більше шукати сисадмінів і java-розробників. Менше вакансій у березні для C++ розробників, продактів і сейлзів.

Рекордні найми

В березні, згідно зі статистикою Djinni, зафіксовано найбільшу кількість наймів — 824. Це на 44 більше, ніж у лютому і аж на сотню більше, ніж в січні.

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Розподіл за спеціальностями майже не змінився:

41% – це найми розробників;

36% – інші спеціалісти (їх частка зменшилась);

майже 23% — нетехнічні фахівці (було 20%).

Кандидатів без досвіду серед найнятих 10%, з досвідом 7 або більше років — вдвічі більше.

Але при цьому кількість відгуків зменшилась — як за даними DOU, так і за даними Djinni.

Середня кількість відгуків на DOU — 31,4, на Djinni — 21,17.

Зарплати падають разом з конкуренцією

Цікаво, що при зменшенні конкуренції і великій кількості наймів середні зарплати більшості найнятих кандидатів зменшились.

Виросли зарплати тільки у досвідчених фахівців (7+ років досвіду) — на $500, до $5 тис. І на $50 зарплати фахівців без досвіду — до $450.

Зарплати фахівців з 5-6 роками досвіду не змінилися. У інших спостерігається спад.

Більш показово це, якщо порівнювати перший квартал 2024 і перший квартал 2023 у різних категоріях і досвідах. Для розробників — скрізь мінус.

Для інших технічних спеціалістів — мінуси лише в деяких сегментах досвіду. Винятком є тільки нетехнічні фахівці.