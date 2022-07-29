OdesaNotOdessa: у англомовній Вікіпедії «українізували» назву Одеси

У липні 2022 року статтю про місто Одесу в англомовній Вікіпедії перейменували із «Odessa» на «Odesa» — тепер назва статті базується на україномовній транслітерації міста. Статтю про Одесу в англійській Вікіпедії було започатковано 20 років тому, у червні 2002 року, однак тривалий час вона носила назву «Odessa», адже саме такий варіант домінував у англомовних джерелах, на які спирається Вікіпедія.

Відтоді ситуація змінилася, значно більше джерел почали використовувати варіант «Odesa», тож у липні 2022 року за результатами обговорення волонтери-редактори англійської Вікіпедії вирішили перейменувати статтю.

«Рішення спільноти Вікіпедії перейменувати статтю про Одесу вагоме, бо англомовна Вікіпедія є одним із найпопулярніших веб-ресурсів у світі. Лише з початку 2022 року статтю про Одесу переглянули понад 1,3 мільйона разів. Також на Вікіпедію спираються чимало джерел інформації, як-то медіа чи інших баз знань. Тож це важливий крок у деколонізації українських топонімів у англійській Вікіпедії — після того, як статтю про Київ, після десятиліть зусиль членів української спільноти, перейменували позаминулого року. Такі зміни є проявом того, що сприйняття України суспільствами та медіа англомовних країн починає змінюватись, адже без цього спільнота англійської Вікіпедії не зважилась би на такий крок. Однак, розслаблятися ще рано: таких назв, з імперським корінням, в англійській Вікіпедії ще багато. І не лише в англійській», — коментує Антон Обожин, редактор української Вікіпедії та член Правління ГО «Вікімедіа Україна».

Обговорення, за результатами якого статтю перейменували, почалося 11 липня 2022 року.

«[У обговоренні були переконливими] свідчення, що — після того як місто Одесса у Техасі було вилучено з аналізу — написання з однією “s” домінує у авторитетних джерелах», написав дописувач Вікіпедії Red Slash, котрий підбив підсумок дискусії.

Загалом у обговоренні взяли участь близько 20 людей.

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Англійська Вікіпедія є найбільшим та найпопулярнішим із понад 300 мовних розділів Вікіпедії — найбільшої у світі онлайн-енциклопедії, яка створюється силами волонтерів. Англомовний розділ містить понад 6,5 мільйонів статей; за 2021 рік його переглянули близько 75 мільярдів разів.

Джерело: Вікімедіа Україна