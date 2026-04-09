"Прийшов, побачив, потягнув": в мережі завірусився найнахабніший крадій PS5 /OLDboi

Відео з камер спостереження одеського геймерського клубу розійшлося мережею і зібрало безліч переглядів. Головний герой — молодик у масці та каптурі, який забрав PS5 так спокійно, наче прийшов по своє.





За записом з камер видно, що молодик заходить у клуб, минає адміністратора і проходить прямо в ігровий зал — на очах у двох відвідувачів знімає консоль, розвертається і йде. Геймпади чіпати не став — мабуть, вирішив не жадібнувати.

Відео опублікував Telegram-канал OLDboi — Про Ігри Українською із підписом:

Якийсь чувачок зайшов у ґеймерський-клуб в Одесі і стибзяв собі PS5 😁 Видно, що знав куди йде, але ґеймпади в людей все-ж не ризикнув взяти.

.Коментарі під публікацією заповнились жартами в дусі “найчесніший крадій — узяв лише своє” і “адміністратор теж грав”.





Долі молодика і консолі наразі невідомі. Чи звернулись власники клубу до поліції — також не повідомляється. При тому, що крадіжка PS5 потрапила на кілька камер і обличчя під маскою лишилось прикритим, впізнати людину за ходою та одягом цілком реально.

Для розуміння масштабу втрати: Sony нещодавно підняла ціну PS5 Pro до $900, а стандартна PS5 коштує від $649.

Джерело: OLDboi — Про Ігри Українською