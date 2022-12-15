Одеський провайдер надавав доступ до забороненого російського контенту – за це передбачено до 12 років ув’язнення

Працівники кіберполіції, СБУ та Генпрокуратури викрили у протиправній діяльності одного з одеських інтернет-провайдерів. Попри заборону РНБО, компанія не блокувала контент, який розповсюджує країна-агресор. Навпаки, працівники провайдера налаштовували обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів рф та тимчасово окупованих територій України (так званих «лднр»).

Співробітники правоохоронних органів провели обшуки в офісі компанії та за місцями розташування обладнання. Під час обшуків було вилучено телекомунікаційні прилади та проведено фіксування трафіку. Зазначається, що правоохоронці виявили пристрій, який забезпечував бездротовий обмін даними з так званою «придністровською республікою». Його розмістили за 4 км від державного кордону на даху однієї з будівель.

До проведення слідчих дій залучалися спеціалісти Українського Державного центру радіочастот та спеціалісти з Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Проведення слідчих дій не вплинуло на отримання послуг абонентами. Слідчі дії тривають.

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Додатково зазначається, що з 2016 року по теперішній час компанія брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для Держустанов та військових частин Одещини.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 27, ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) ККУ. Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Джерело: Кіберполіція