«Охматдит» потребує нашої допомоги: добірка активних та перевірених зборів

Дитяча лікарня «Охматдит» потребує нашої з вами допомоги після атаки росії 8 липня. Ділимось актуальними та перевіреними зборами, які зібрало видання MC.today.

Збір коштів на рахунки постраждалого НДСЛ «Охматдит»

Переказати кошти безпосередньо на рахунки дитячої лікарні можна:

за реквізитами фонду https://www.ohmatdytfund.org/donate

в «Приват24» за посиланням

на банку monobank — https://send.monobank.ua/jar/8d72r2aWnd

Збір від ATLAS UNITED 2024 та БФ Good Donations

Спільна ініціатива ATLAS UNITED 2024 та благодійного фонду Good Donations продовжує збір коштів, розпочатий у червні, для придбання обладнання та відновлення дитячої лікарні «Охматдит». Зібрані кошти спрямують на модернізацію цього медичного закладу.

Банка monobank — https://send.monobank.ua/jar/3hzWgo3g8Y

Збір від фонду «Таблеточки»

Благодійна організація «Таблеточки» ініціювала терміновий збір коштів для підтримки медичного закладу та пацієнтів, які отримували там лікування.

Банка monobank — https://send.monobank.ua/jar/MT6kuUSCY

Переказати кошти також можна за реквізитами:

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Код ЄДРПОУ: 38805429

IBAN: UA563209840000026007210322320

МФО: 320984

Банк: АТ «ПроКредит Банк», м. Київ

Збір від UNITED24 та monobank

Початкову ціль спільної кампанії monobank і UNITED24 зібрати 100 мільйонів гривень на реконструкцію лікарні українці досягнули за рекордні три години. Зважаючи на такий успіх, організатори вирішили не зупинятися і продовжили збір коштів, щоб не просто відновити, а й суттєво покращити «Охматдит», перетворивши його на ще більш сучасний та ефективний медичний заклад.

Банка monobank — https://send.monobank.ua/jar/86E35o8GcC

Збір від «Київстар»

Компанія «Київстар» розпочала благодійну кампанію у партнерстві з платформою dobro.ua. Ця співпраця має на меті акумулювати фінансові ресурси, які згодом спрямують на підтримку медичного закладу. Саме dobro.ua візьме на себе відповідальність за коректне та цільове перерахування зібраних коштів лікарні.

Переказати кошти можна за цим посиланням.

Збір від Brand Ukraine фонду «Таблеточки»

Платформа Brand Ukraine у співпраці з благодійним фондом «Таблеточки» надає можливість зробити пожертву в іноземній валюті — долари або євро доступні для внесків на їхній спільній сторінці збору коштів.

Переказати кошти можна за цим посиланням.

Збір від Української Ради Торгових Центрів

УРТЦ збирає кошти на відновлення дитячої лікарні за реквізитами:

Код ЄДРПОУ 43601794

IBAN UA 32 328209 00000 26003000014546

в АБ «ПІВДЕННИЙ» (м. Одеса)

МФО 328209

Збір від Фундації «Дім Рональда МакДональда»

Благодійна організація «Дім Рональда МакДональда» оголосила терміновий збір коштів для допомоги постраждалій дитячій клініці.

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Переказати кошти можна:

на сторінці Фундації — https://rmhc.org.ua/donate/

на «банку» monobank — https://send.monobank.ua/jar/4wmb5BWDq

у криптовалюті — https://rmhc-in-ua.pay.whitepay.com/donation.

Збір від БФ «Твоя опора»

«Твоя опора», благодійна організація, розпочала кампанію зі збору коштів для придбання критично важливого медичного устаткування, ліків і витратних матеріалів у відповідь на звернення медичного закладу.

Переказати кошти можна на:

сторінці фонду за цим посиланням;

«банку» monobank — https://send.monobank.ua/jar/2pP2wCQDpG

Збір Валентини Сахно

Очільниця Graduate Business School у Kyiv School of Economics Валентина Сахно відкрила збір на ліжка та матраци для нового відділення «Охматдит».

Переказ на «банку» — https://send.monobank.ua/jar/2YwmSwaTve

Книга «100 рецептів на кожен день» за донат

В обмін на благодійний внесок будь-якого розміру на користь лікарні «Охматдит», відомий ресторатор Володимир Ярославський разом з Ольгою Мартиновською, суддею популярного кулінарного шоу «МастерШеф», пропонують цифрову копію своєї кулінарної збірки «100 рецептів на кожен день»

Купити книгу за донат можна за цим посиланням.

Просимо вас підтримати ініціативу та зробити свій внесок, щоб забезпечити необхідну медичну допомогу маленьким пацієнтам.