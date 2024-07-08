Атака на «Охматдит» у Києві — пошкоджено онкологічне відділення, під завалами перебувають люди

Повідомляється, що після ракетної атаки на столицю під завалами перебувають діти.

Ворог зранку випустив по Україні понад 40 ракет — під атакою перебували Київ, Кривий Ріг, Краматорськ, Слов’янськ та Дніпро. На цю мить, лише в Кривому Розі понад 10 загиблих та 31 поранений (зафіксовано кілька ударів по адміністративній будівлі промислового підприємства), дані по столиці уточнюються (наразі 7 загиблих) — ймовірно, під завалами однієї з будівель лікарні «Охматдит» перебувають діти.

Пошкоджено токсикологічний корпус, де діти отримували діаліз, а також операційні та реанімаційні, онкологічне відділення зі спеціальними стерильними умовами.

Також за даними Укрзалізниці, один з рейсів Kyiv City Express 7317 з Караваєвих Дач у напрямку Святошина затримується через виявлені на колії уламки після масованого обстрілу Києва. Решта поїздів кільцевої електрички прямують за розкладом, впливу на графік поїздів далекого сполучення немає.

У Києві падіння уламків зафіксували в семи районах:

Згідно з повідомленнями місцевих телеграм-каналів, людей евакуювали зі станції метро «Лук’янівська», оскільки поруч було багато диму. В КМДА тим часом заявили, що станція працює з урахуванням повітряної тривоги – як для перевезень, так і для укриття населення.

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У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та СТО. Повідомляють про поранених. Також росіяни влучили у підприємство в Покровську на Донеччині, вбивши трьох чоловіків.