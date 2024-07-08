Новини Україна 08.07.2024 о 11:53 comment views icon

Атака на «Охматдит» у Києві — пошкоджено онкологічне відділення, під завалами перебувають люди

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Атака на «Охматдит» у Києві — пошкоджено онкологічне відділення, під завалами перебувають люди

Повідомляється, що після ракетної атаки на столицю під завалами перебувають діти.

Ворог зранку випустив по Україні понад 40 ракет — під атакою перебували Київ, Кривий Ріг, Краматорськ, Слов’янськ та Дніпро. На цю мить, лише в Кривому Розі понад 10 загиблих та 31 поранений (зафіксовано кілька ударів по адміністративній будівлі промислового підприємства), дані по столиці уточнюються (наразі 7 загиблих) — ймовірно, під завалами однієї з будівель лікарні «Охматдит» перебувають діти.

Пошкоджено токсикологічний корпус, де діти отримували діаліз, а також операційні та реанімаційні, онкологічне відділення зі спеціальними стерильними умовами.

Також за даними Укрзалізниці, один з рейсів Kyiv City Express 7317 з Караваєвих Дач у напрямку Святошина затримується через виявлені на колії уламки після масованого обстрілу Києва. Решта поїздів кільцевої електрички прямують за розкладом, впливу на графік поїздів далекого сполучення немає.

Росіяни випустили понад 40 ракет по Україні — є загиблі та поранені в Києві та Кривому Розі, пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит»
Наслідки атаки на «Охматдит». Пацієнтів наразі евакуюють в комунальні лікарні міста.

У Києві падіння уламків зафіксували в семи районах:

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Згідно з повідомленнями місцевих телеграм-каналів, людей евакуювали зі станції метро «Лук’янівська», оскільки поруч було багато диму. В КМДА тим часом заявили, що станція працює з урахуванням повітряної тривоги – як для перевезень, так і для укриття населення.

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У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та СТО. Повідомляють про поранених. Також росіяни влучили у підприємство в Покровську на Донеччині, вбивши трьох чоловіків.

Росіяни випустили понад 40 ракет по Україні — є загиблі та поранені в Києві та Кривому Розі, пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит»
Пошкодження у Покровську

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