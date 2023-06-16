Оновлений гібрид Volkswagen Tiguan зможе долати до 100 км лише на електроприводі

Наступна версія гібрида Volkswagen Tiguan, що підключається, зможе проїхати на електричній тязі приблизно вдвічі більше у порівнянні з нинішньою моделлю Tiguan eHybrid – 62 милі (100 км). Таким чином, використовувати ДВС може знадобитися лише для далеких поїздок.

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Збільшений запас ходу від акумулятора частково пояснюється переходом на нову платформу MQB evo (і, отже, нові електродвигуни). Це також дозволяє використовувати підвіску з електронним керуванням, яка обіцяє кращу керованість та більший комфорт. Також платформа забезпечує швидше заряджання змінним струмом і заряджання постійним струмом. Іншими словами, тепер буде практичніше заряджати Tiguan вночі або на зупинці для відпочинку.

VW також оновив технології у кабіні. Інформаційно-розважальна система наразі використовує дисплей діагоналлю до 15-дюймів. Додатково доступна цифрова панель приладів з поворотним керуванням. Ще є перемикач зміни режимів руху на рульовій колонці. Новий Tiguan буде доступний лише з автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням.

Оновлений Tiguan офіційно дебютує восени, автомобілі надійдуть до дилерських центрів у 2024 році.

Джерело: Engadget