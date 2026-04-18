Забудьте про електромобіль RAV4: Toyota пропонує альтернативу

Toyota RAV4 PHEV

Toyota не планує випускати повністю електричну версію RAV4, хоча попит на такі моделі зростає. Натомість японська компанія пропонує своїм шанувальникам звернути увагу на інший свій кросовер





Протягом кількох останніх років Toyota RAV4 постійно конкурував з Tesla Model Y за звання найпопулярнішого автомобіля у світі. За таких умов, з метою збільшення обсягів збуту, було б логічно запропонувати повністю електричну версію кросовера, щоб залучити додаткові кола споживачів. Та попри це Toyota не має наміру випускати електромобіль з такою назвою. Йошінорі Футонагане, головний інженер Toyota RAV4, розповів, що в плани компанії не входить випуск версії з акумуляторним живленням.

“Подивіться, багато що можливе, але на цей момент ми не розглядаємо BEV-версію RAV4”, – сказав Футонагане.

Причина полягає в тому, що Toyota дотримується своєї “розгалуженої” стратегії. Вона передбачає розвиток одразу кількох напрямків: бензинових, гібридних і електричних моделей окремо.

За словами інженера, компанія створила bZ4X саме як платформу для розвитку електричних технологій:





“Ми розробили bZ4X як автомобіль, який дозволяє розвивати технології електромобілів і показувати їх можливості, а також відповідати потребам тих, хто хоче це побачити”.

Після оновлення продажі цього електрокросовера різко зросли. В Австралії вони збільшилися на 300% з початку року. У США станом на березень модель 2026 року (під назвою bZ) посіла третє місце серед електромобілів за продажами після Tesla Model Y і Tesla Model 3.

Оновлений Toyota bZ4X отримав ключові покращення: більший запас ходу, швидшу зарядку та сучасні технології. За габаритами він майже не відрізняється від RAV4: довжина — 4 690 мм, ширина — 1 860 мм, висота — 1 650 мм, колісна база — 2 850 мм.

Водночас Toyota не відмовляється від гібридів. Нещодавно компанія представила оновлений пагін-гібрид RAV4. Виробник назвав його “переродженим” і заявив про “провідну у світі енергоефективність”. Завдяки більшій батареї та використанню напівпровідників SiC запас ходу на електротязі зріс до приблизно 150 км — це на 58% більше, ніж у попередньої версії.

Крім того, в лінійці є компактніший Toyota C-HR (у деяких країнах продається як C-HR+) та електричний позашляховий варіант Toyota bZ Woodland Touring, орієнтований на бездоріжжя.

Отже, наразі Toyota не бажає переводити RAV4 на повну електротягу і робить ставку на паралельний розвиток різних типів силових установок в різних моделях. Зараз роль електричного флагмана виконує bZ4X, тоді як RAV4 залишається ключовою моделлю у гібридному сегменті.

Джерело: electrek