Остання людина у США, котра продає дискети по всьому світу, досі отримує замовлення — від авіакомпаній, медичних закладів та промислових підприємств

Задовго до появи твердотільних накопичувачів, USB-флешок та навіть CD і DVD дискети правили комп’ютерним світом. Багато з тих людей, хто живе нині, взагалі ніколи не користувалися дискетами. Наразі дискети майже повністю зникли, але все ще використовуються у деяких специфічних сферах.

Том Перскі, засновник магазину floppydisk.com, регулярно ремонтує, переробляє та продає дискети всім, хто хоче отримати доступ до цієї технології. Сам сайт зроблений у стилі 1990-х та початку 2000-х років.

Перскі написав книгу про свою діяльність, де, серед іншого, він розповідає про постійних клієнтів свого сервісу. Великі партії дискет купують промислові компанії. Том пояснює це так:

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«Уявіть, що зараз 1990 рік, і ви будуєте велику промислову «машину». Ви проектуєте її на 50 років і хочете використовувати кращі доступні технології».

Серед усіх замовників Том особливо виділяє авіакомпанії:

«Половина повітряного флоту у світі сьогодні старша за 20 років і все ще використовує гнучкі диски. Це величезний споживач».

Однак рано чи пізно це положення зміниться. Деякі вже ухвалюють закони для того, щоб позбутися застарілих носіїв та пристроїв. Міністр цифрових технологій Японії нещодавно оголосив війну гнучким дискам – держава запровадить норми, які вимагатимуть від підприємств відмовитися від гнучких дисків та компакт-дисків та перейти на сучасні цифрові форми зберігання та передачі даних.

Джерело: TechSpot