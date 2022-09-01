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У Японії скасують обов’язкове використання дискет та CD

У Японії скасують обов’язкове використання дискет та CD

Міністр цифрових технологій Японії Таро Коно пообіцяв скасувати закони, котрі вимагають використання гнучких дисків та компакт-дисків при надсиланні даних уряду країни.

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Дискеты

Ця новина з’явилася у вівторок на 5-й Конференції цифрового товариства Японії, де було намічено стратегію розвитку цифрових державних послуг. Японія збирається піти уторованим шляхом видачі національного посвідчення особи, в цьому випадку воно зветься MyNumber.

Але оскільки подібні послуги за своєю природою передбачають завантаження даних у державні органи, міністр ініціював перегляд законів, що регулюють процес надання інформації.

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Компакт-диски

Перевірка виявила більше 1900 нормативних актів, котрі визначають, як дані можуть передаватися уряду – багато з них вимагають використання гнучких дисків або компакт-дисків. Такі методи, як завантаження інформації через Інтернет не у них визначені, тому технічно не є дозволеними.

Коно пообіцяв якнайшвидше змінити ці правила. Він не перший, хто намагається здійснити цифрову трансформацію Японії. У 2021 році колишній прем’єр-міністр Йосіхіде Суга пообіцяв скоротити використання печаток та факсимільних апаратів. Але перебування Суги на вищій посаді було коротким і його цифрова програма не була реалізована.

Военные США до сих пор используют 8-дюймовые дискеты и компьютеры IBM Series/1 70-х годов для управления ядерным арсеналом

Джерело: The Register


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