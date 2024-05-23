Paintpad – програма для малювання в… Microsoft Notepad

Розробник SamNChiet зробив можливим малювати в Microsoft Notepad за допомогою текстових символів. Він назвав свій проєкт Paintpad і жартує, що «зробив MS Paint у Блокноті».

Paintpad дозволяє переміщувати курсор, щоб малювати в Microsoft Notepad. Замість того, щоб малювати пензлем або цифровим пером, перетягування курсора створює зображення, додаючи текст до Блокнота. Зокрема, у програмі з’являється символ «#».

i made MS Paint in Notepad pic.twitter.com/jUiZv9HYMy — Samperson (@SamNChiet) May 23, 2024

Дарма що Paintpad не такий багатий на функції, як Paint, у нього є кілька хитрощів. Програма підтримує збільшення або зменшення розміру введення, а також зміну кольорів. Також можна очистити намальоване на полотні за допомогою інструмента Evaporate. І ще можна приховати інтерфейс користувача Paintpad.

Paintpad було створено в рамках спільної роботи SamNChiet під час прямої трансляції. Ця співпраця призвела до додавання терміну Evaporate та інших опцій. Схоже, що наразі завантажити Paintpad неможливо.

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Нагадаємо, раніше SamNChiet використав Microsoft Notepad для запуску гри Doom.

Джерело: windowscentral