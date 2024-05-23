Paintpad – програма для малювання в… Microsoft Notepad

Розробник SamNChiet зробив можливим малювати в Microsoft Notepad за допомогою текстових символів. Він назвав свій проєкт Paintpad і жартує, що «зробив MS Paint у Блокноті».
Paintpad дозволяє переміщувати курсор, щоб малювати в Microsoft Notepad. Замість того, щоб малювати пензлем або цифровим пером, перетягування курсора створює зображення, додаючи текст до Блокнота. Зокрема, у програмі з’являється символ «#».
i made MS Paint in Notepad pic.twitter.com/jUiZv9HYMy
— Samperson (@SamNChiet) May 23, 2024
Дарма що Paintpad не такий багатий на функції, як Paint, у нього є кілька хитрощів. Програма підтримує збільшення або зменшення розміру введення, а також зміну кольорів. Також можна очистити намальоване на полотні за допомогою інструмента Evaporate. І ще можна приховати інтерфейс користувача Paintpad.
Paintpad було створено в рамках спільної роботи SamNChiet під час прямої трансляції. Ця співпраця призвела до додавання терміну Evaporate та інших опцій. Схоже, що наразі завантажити Paintpad неможливо.
Нагадаємо, раніше SamNChiet використав Microsoft Notepad для запуску гри Doom.
Джерело: windowscentral