Panasonic рекламувала камеру Lumix S9 фото з Nikon Ambassador — тепер просить вибачення

Минулого тижня Panasonic анонсувала легку та компактну камеру Lumix S9. Однак виявилося, використовувала у рекламі фото, зняті камерою Nikon. Це викликало негативну реакцію на дії компанії, і тепер вона перепрошує за свою помилку..

Щонайменше дві з фотографій були зроблені камерою Nikon Ambassador. Зображення, які згодом були видалені, помітили на офіційному сайті Panasonic — компанію звинуватили в обмані. Panasonic офіційно та публічно визнала, що використовувала стокові або авторизовані зображення не замислюючись, чи доречне їхнє використання.

Також Panasonic заявила, що серйозно поставилася до коментарів користувачів, які виявили проблему, і змінила сторінку, щоб зробити вміст «легшим для розуміння». Компанія висловила свої глибокі вибачення за будь-які незручності, заподіяні користувачам, шанувальникам та ентузіастам камери внаслідок інциденту.

Panasonic Lumix S9 — компактна повнокадрова бездзеркальна з ціною приблизно $1500. Її рекламували як найлегшу модель у своїй категорії, з вагою лише 403 г. Камера Lumix S9 має 24,2 МП повнокадровий датчик CMOS, який підтримує подвійний власний ISO, 6K OpenGate і 4K 60p.

Lumix S9 має 5-осьову стабілізацію тіла та функції фазового фокусування. Вони допомагають значно зменшити розмиття через тремтіння під час знімання з рук і дозволяють знімати стабільно в різних сценаріях. Корпус камери має нову спеціальну кнопку LUT для швидкого використання функції фільтра LUT у реальному часі, одного з кількох на вибір.

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Джерело: Gizmochina

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