Камера Sony Alpha 9 III з глобальною системою затвора та швидкість знімання до 120 к/с продаватиметься за ціною 285 тис. грн

Sony повідомила про початок продажів в Україні нової повнокадрової камери Alpha 9 III. Як зазначає виробник, ця новинка оснащена першим у світі повнокадровим сенсором зображення із глобальним затвором. Серед інших особливостей цього пристрою називають вдосконалену систему автофокусування, чип обробки зображень BIONZ XR та синхронізацію спалаху на всіх швидкостях зйомки. Завдяки цьому Alpha 9 III дозволяє робити серійну зйомку зі швидкістю до 120 кадрів на секунду без спотворень і затемнень.

Камера Sony Alpha 9 III оснащена нещодавно розробленим повнокадровим CMOS сенсором зображення із глобальним затвором та 24,6 ефективними мегапікселями, а також вбудованою пам’яттю. Датчик експонує та зчитує всі пікселі одночасно, на відміну від датчика рухомого затвора, який записує зображення послідовно від верхнього ряду пікселів до нижнього.

Новинка також має фазовий автофокус з високою щільністю фокальної площини — площина утворена всіма фокусами оптичної системи. Для розпізнавання широкого спектра об’єктів камера має спеціальний блок обробки даних зі штучним інтелектом. Також Alpha 9 III оснащена оптичною 5-осьовою системою стабілізації зображення на 8,0 ступенів експозиції.

Sony Alpha 9 III оснащена сенсорним поворотним 4-осьовим РК дисплеєм та електронним видошукачем Quad XGA OLED з роздільною здатністю 9,44 млн пікселів.

Камера дозволяє зменшувати витримку до 1/80000 секунди (1/16000 секунди під час безперервної зйомки). Якщо під’єднати сумісний спалах Sony, наприклад HVL-F60RM2 або HVL-F46RM, його можна синхронізувати та робити знімки з будь-якою витримкою затвора до 1/80000 секунд. Крім того, під час зйомки під постійним світлодіодним освітленням функція високочастотного мерехтіння дозволяє автоматично налаштовувати швидкість затвора відповідно до частоти мерехтіння на екрані.

Ще одна цікава функція – Pre-Capture. Вона дозволяє камері безперервно записувати до однієї секунди до спуску затвора, завдяки чому можна зафіксувати моменти, які можуть бути пропущені. Функція Continuous Shooting Speed Boostx дозволяє змінити встановлену в будь-який час користувачем швидкість на більш ефективну. Буферна пам’ять дозволяє зробити приблизно 390 зображень у форматі Fine JPEG за одну безперервну серію зі швидкістю 30 кадрів за секунду.

Онлайн-курс "Project Manager" від Laba. Станьте проджектом, що вміє передбачати ризики наперед і доводити проєкт до результату, який хочуть замовники. Поділиться досвідом Павло Харіков, former Head of PMO в Kyivstar. Програма курсу і реєстрація

Sony Alpha 9 III – перша камера в серії Alpha, яка здатна записувати відео 4K 120p без кадрування. Також можна знімати відео високої роздільної здатності 4K 60p з передискретизацією 6K.

Камера Alpha 9 III має функцію S-Cinetone, яка дозволяє створювати кінематографічний ефект без постобробки. Також повідомляється про підтримку S-Log3, а в режимі зйомки Log вона може відображати імпортовані користувачем таблиці LUT.

Новинка містить два слоти, які підтримують карти CFexpress типу A, а також карти SD UHS-I та UHS-II. Також є вбудований модуль Wi-Fi. Завдяки підтримці частоти 5 ГГц Alpha 9 III може передавати дані вдвічі швидше, ніж її попередниця Alpha 9 II.

Камера Sony Alpha 9 III буде доступна в Україні за орієнтовною ціною 284 999 грн.