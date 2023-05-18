Пекло на Землі. Протягом наступних 5 років наша планета нагріється до рекордних температур (прогноз ВМО)

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) опублікувала звіт із кліматичними прогнозами; і чесно кажучи, вони не дуже обнадійливі — один із наступних 5 років стане найспекотнішим в історії Землі за всю історію спостережень.

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«Це не означає, що ми назавжди перевищимо рівень +1,5 °C, визначений як обмеження у Паризькій кліматичній угоді. Однак це може відбуватися на тимчасовій основі дедалі частіше», — сказав Петтері Таалас, генеральний секретар ВМО.

Ймовірність того, що один з наступних 5 років стане найтеплішим за всю історію спостережень становить 98%.

У 2015 році шанси перевищити 1,5 °C були нульовими, а вже у 2017-2021 роках ймовірність зросла до 10%.

«Очікується, що в найближчі місяці почнеться Ель-Ніньйо, яке в поєднанні зі зміною клімату, спричиненою діяльністю людини, підштовхне глобальні температури до рекордного зростання. Це матиме наслідки для здоров’я, продовольчої безпеки, управління водними ресурсами та навколишнього середовища. Ми повинні бути готовими», – каже Таалас.

Явище Ель-Ніньйо виникає, коли температура поверхні моря в центральній і східній тропічній частині Тихого океану перевищує середню, що спричиняє зрушення в атмосферній циркуляції. Тепліші атмосфера та океан можуть збільшити швидкості вітру під час тропічних штормів і сильно вплинути на життя біля узбережжя Тихого океану.

Крім того, ВМО прогнозує, що нагрівання Арктики, ймовірно, буде у 3 рази вищим, ніж середній показник по світу.

«Протягом більшої частини своєї історії Земля існувала без полярних крижаних шапок. Але перехід від крижаного світу (як сьогодні) до світу без льоду зазвичай відбувається набагато повільніше. Ми рухаємося до вільної від льоду земної кулі, але швидкість, з якою все змінюється, нагадує найбільш екстремальні та найруйнівніші події потепління в минулому Землі», – сказав Кріс Мейс, викладач палеонтології в Університетському коледжі Корка, Ірландія. Курс CINEMA 4D Розробляйте стильні та граматично правильні 3D моделі та анімації з Cinema4D! Хочу!

Більшої кількості опадів у найближчі роки очікують в Сахелі, Північній Європі, Алясці та Північному Сибіру, ​​тоді як над Амазонкою та частинами Австралії їх поменшає.

Дослідники окремо наголошують на надійності науки, що лежить в основі прогнозів ВМО.