Новини Ігри 18.06.2025 о 15:48 comment views icon

Перехід на Nintendo Switch 2 — фанат втратив 20-річну колекцію монстрів Pokémon Scarlet

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Перехід на Nintendo Switch 2 — фанат втратив 20-річну колекцію монстрів Pokémon Scarlet
Pokémon Scarlet / Nintendo

Фанат Pokémon придбав Nintendo Switch 2 і переніс свою «золоту колекцію» сейвів — і тепер в нього ні сейвів за понад 20 років, ні покемонів, ні бажання грати.

Проблема в тому, що технічно перенесення збережень пройшло без жодних перешкод. Але коли геймер відкрив гру на консолі, Pokémon Scarlet запустилася з нуля. Вона одразу перейшла на вибір мови й запропонувала створити нового персонажа, що означає, що файл збереження просто зник.

«Я нічого не можу вдіяти. Я навіть не знаю, чи хочу ще грати», — написав користувач під ніком ThatOtaku26.

Для гравця найбільш болісною втрата стала через те, що в Scarlet зберігалися покемони, яких він переносив через покоління ще з ігор Leaf Green та Diamond. За його словами, хоч усі інші ігрові дані залишилися неушкодженими, саме Scarlet — з найдорожчими та найчастіше використовуваними монстрами — зникла повністю.

«У мене там були монстри з моєї оригінальної Game Boy Advance до поточної. Буквально 20 років даних», — пояснив він.  «Ті, про яких я найбільше піклувався та яких найчастіше використовував, — усі зникли».

За його словами, йдеться про понад 1000 годин ігрового часу, витраченого на розвиток і догляд за своєю командою. Більшість коментаторів у темі на Reddit погодилися: це не схоже на помилку користувача. В інших гравців також були випадки втрати сейвів після перенесення з однієї консолі на іншу, навіть якщо процес завершувався без жодних попереджень.

Випадок підсвічує проблему резервного копіювання, зокрема ігор на Switch. Наприклад, Pokémon Scarlet не підтримує хмарне збереження, а отже — єдиний варіант убезпечити дані — регулярно користуватись Pokémon Home. Це окремий хмарний сервіс Nintendo для Switch та мобільних пристроїв, створений для централізованого зберігання всіх покемонів із різних ігор. Чому фанат з 20-річним стажем не користувався застосунком питання добре, але запитувати пізно. Принаймні його консоль не заблокували після перевірки картриджами MiG Flash.

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Джерело: Toms Hardware

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