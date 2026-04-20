Мільйон копій за 48 годин: нова гра Capcom Pragmata злетіла без підтримки бренду

Capcom офіційно підтвердила: Pragmata продалася тиражем понад 1 млн копій у всьому світі. Реліз відбувся 17 квітня 2026 року — і на мільйон гра вийшла вже через 48 годин після старту.


До підрахунку увійшли продажі на PS5, Xbox Series X|S та PC через Steam. Версія для Nintendo Switch 2 у цих цифрах не врахована: в Японії та Азії вона з’являється лише 24 квітня. Після цього повний тираж першого тижня буде ще вищим.

Pragmata — науково-фантастичний екшн-адвенчер із сеттингом на Місяці в недалекому майбутньому. Головний герой Г’ю Вільямс потрапляє у світ, де штучний інтелект визначає всі правила існування. Разом із ним — дівчинка-андроїд Діана, яка стає ключем до розуміння цього всесвіту. Геймплей поєднує бойові механіки з головоломками, вбудованими безпосередньо в архітектуру місячного середовища.

Ключова деталь цього результату — відсутність серійної передісторії. За Pragmata не стоїть ні Devil May Cry, ні Monster Hunter, ні Resident Evil. Жодного бренду, який роками нарощував базу відданих гравців і автоматично конвертує їхню ностальгію у передзамовлення. Capcom відкривала двері до нового всесвіту з чистого аркуша.


Щоб прорватися без готового фандому, студія зробила кілька точних маркетингових ходів. По-перше, Capcom відкрила безкоштовне демо заздалегідь, давши гравцям самим відчути механіки до покупки. По-друге, підтримку Nintendo Switch 2 додали значно раніше за звичний графік. Саме ця комбінація широкого охоплення і попереднього знайомства, за оцінкою самої Capcom, і забезпечила результат.

Гру розробляла переважно молода команда всередині студії. Вони будували ігровий всесвіт і геймплейну систему без готової основи від попередніх частин — запуск одразу на чотирьох платформах у таких умовах сам по собі виклик.

У коментарі після оголошення результатів розробники зазначили, що проєкт від початку був ризиком: новий всесвіт, нові механіки, нова аудиторія. Мільйон копій за два дні команда сприйняла як реальне досягнення, а не стартову статистику. Студія підтвердила, що продовжуватиме просувати гру ширшій аудиторії.

Більшість нових серій без підтримки впізнаваного бренду або стартують скромно у межах кількох сотень тисяч копій, або роками набирають аудиторію у ранньому доступі. Pragmata пройшла цей шлях за 48 годин — і цей результат вже стане орієнтиром для всієї індустрії.

Гра вже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 та PC через Steam.

Джерело: RPG Site

