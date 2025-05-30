Nintendo Switch 2 не підтримуватиме потокові сервіси, Asus ROG Ally стане портативною Xbox

Згідно з оновленими даними виробника, Nintendo Switch 2 не підтримуватиме деякі стрімінгові сервіси. А її можливий конкурент, портативний Xbox, може не вийти як окремий пристрій.

Чого не отримає Nintendo Switch 2

Задекларована Nintendo сумісність 122 власних ігор попереднього покоління та понад 15 тис.сторонніх сподобалася потенційним користувачам, але не все так просто. Nintendo тестує всю бібліотеку ігор та програм, щоб точно сказати, чи можна у них буде грати на Switch 2 після запуску. TechPowerUp повідомляє, що з оновлення сторінки служби підтримки Nintendo випливає, що нова консоль припинить підтримку сервісів потокового відео Crunchyroll, Hulu, Niconico та Abema, програми для читання манги та коміксів InkyPen та набору VR Nintendo Labo Toy-Con 04.

Відомо, що низка ігор, які тестувала Nintendo, не працюватимуть на Switch 2 одразу — як Fortnite, підтримка якої з’явиться пізніше. Однак є межа між програмами, які не працюватимуть одразу, та тими, які взагалі не працюватимуть на Switch 2. Про наведені стрімінги Nintendo каже, що їх «не можна використовувати на Nintendo Switch 2».

Наразі незрозуміло, чи будуть ці стрімінги повністю заблоковані на Switch 2, або ж розробники зможуть розмістити оновлені версії програм. Формфактор консолей Nintendo добре придатними для потокового відео, оскільки їх можна підключати до док-станції — для компанії має сенс розширювати підтримку стрімінгів. Практична інформація про роботу Nintendo Switch 2 з’являтиметься від 5 червня, коли консоль стане доступною.

Asus ROG Ally — нова Xbox?

Чутки про створення Microsof портативної Xbox ходять вже давно. Однак, здається, Microsoft відклала або ж переосмислила цю ідею. Компанія зараз докладає всіх зусиль до розробки та оптимізації Windows для сторонніх портативних пристроїв, таких як Asus ROG Ally та Lenovo Legion Go. За даними Windows Central, компанія все ще планує отримати портативну Xbox, але цей продукт не буде традиційною власною консоллю.

Згідно з витоком, нещодавнє внутрішнє оголошення Microsoft вказує на переорієнтування команди розробників портативної версії на продукти партнерів компанії. Одною з таких консолей нібито стане Asus ROG Ally під брендом Xbox, яка має вийти наприкінці 2025 року. У такому випадку на компанію чекає важке змагання з Valve, яка офіційно випустила SteamOS для сторонніх консолей — і у випадку з Windows перевага не на боці Microsoft. Наступні Xbox Series X|S очікуються у 2027 році, а портативна консоль (якою б вона не була), ймовірно, вийде пізніше.