Nintendo шалено злиться на витоки про ігри для Switch 2, — колишній PR-директор

The DuckBloods / Image: Screenrant

Наприкінці березня 2026 року відомий інсайдер NateTheHate оприлюднив у подкасті детальний розклад релізів Nintendo для Switch 2 до кінця 2026-го і частково на 2027-й рік — включно з назвами, жанрами та приблизними вікнами виходу.


Витік прозвучав у випуску NateTheHate Podcast від 27 березня 2026 року — саме там інсайдер і виклав повний лайнап Switch 2. Згодом відео з подкасту з’явилося на YouTube. Невдовзі колишній старший менеджер з маркетингу Nintendo of America Кіт Елліс записав відеокоментар, де назвав ситуацію безпрецедентною. Частину інформації з витоку підтвердило видання VGC.

За словами Елліса, який пропрацював у Nintendo 13 років і покинув компанію у 2022-му, реакція японського видавця однозначна:

“Я можу вам обіцяти: Nintendo шалено злиться через це”, — заявив він.

Сам витік виявився масштабнішим за типові передзливи. NateTheHate розкрив конкретний календар: нова гра серії Star Fox і Fire Emblem: Fortune’s Weave — влітку 2026-го; The Duskbloods від FromSoftware — восени, орієнтовно в жовтні; ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time разом зі спеціальним Zelda-виданням Switch 2 — під кінець 2026 року; новий 3D Mario — у 2027-му. Попередньо також згадувалися Splatoon Raiders і Rhythm Heaven Groove без чіткої дати.


Елліс підкреслив, що цей витік якісно відрізняється від усього, з чим Nintendo стикалася раніше:

“Це не просто хтось, хто туманно натякає на щось у твіттері за 24 години до Nintendo Direct. Це людина, яка розклала весь їхній лайнап на решту цього року й частину наступного”.

Особливо болючою ситуацію робить те, що NateTheHate — один із найточніших інсайдерів у геймінг-медіа: серед його попередніх влучань — точний тайминг анонсу самої Switch 2. Через це провідні видання, які зазвичай ігнорують непідтверджені чутки, цього разу широко розтиражували витік — і він охопив аудиторію, значно більшу за типову інсайдерську спільноту.

“Nintendo має серйозну проблему з витоками, яку, схоже, не може вирішити. Для компанії, чия маркетингова стратегія повністю побудована на ефекті несподіванки, це величезна проблема”, — підсумував Елліс.

За його словами, пошук і ліквідація джерела витоків стане для Nintendo “головним пріоритетом найближчим часом”. Елліс також висловив занепокоєння щодо фінансових наслідків: передчасне розкриття лайнапу може вплинути на курс акцій компанії — аналогічно тому, як чутки про затримку GTA VI свого часу позначилися на котируваннях Take-Two Interactive. Nintendo офіційних коментарів щодо витоку не надавала.

AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Це не перший і навіть не другий випадок, коли Nintendo стикається з масштабними витоками. Один із найгучніших кейсів — так званий “Gigaleak” у 2020 році, коли в мережу потрапили гігабайти внутрішніх даних компанії: вихідні коди класичних ігор, прототипи, невидані проєкти та навіть технічна документація старих консолей.

Зокрема, були розкриті ранні версії ігор для Nintendo 64 та GameCube, а також внутрішні інструменти розробки. Той витік вважається одним із найбільших в історії геймінгу за обсягом і глибиною даних.

Ще один показовий епізод — витік маркетингових матеріалів і девкітів напередодні запуску Nintendo Switch у 2017 році. Тоді частина інформації про функціональність і дизайн пристрою з’явилася до офіційної презентації, що змусило компанію посилити контроль над партнерами та ланцюгами постачання.

Подібні інциденти неодноразово фіксувалися і в інших видавців: наприклад, витоки щодо Rockstar Games у 2022 році, коли в мережу потрапили ранні кадри Grand Theft Auto VI, спричинили внутрішні перевірки та перегляд політик безпеки.

Оновлення для Nintendo Switch 2: покращення графіки та аналог ТВ-режиму


OnePlus Nord 6 на підході: витік каже про процессор Snapdragon 8s Gen4, дисплей 165 Hz та батарею 9000 mAh
В Україні запрацював застосунок Nintendo Today
Потенційна дружина Леона з'явиться в DLC до Resident Evil Requiem
Оновлення для Nintendo Switch 2: покращення графіки та аналог ТВ-режиму
Amnesia: Rebirth виходить на Switch 2: пережити жахи пустелі та замку у найстрашнішій грі десятиліття
Випадковий витік пошти довів: Amazon Ring мала намір використовувати функцію спостереження за людьми
Нові витоки про Samsung Galaxy Fold 8: 200-Мп камера, більша батарея та парове охолодження
Інсайдери розкрили деталі Google Pixel 11 Pro Fold: тонший корпус і оновлений модуль LED-камери
Вийшов офіційний український трейлер "Супердівчини": прем'єра рівно через 3 місяці
Японська Terra Drone інвестує в українського виробника дронів: що відомо про угоду
Вже не чутки: GSC та АТБ офіційно анонсували випуск інтерактивного альманаху S.T.A.L.K.E.R. 2
З 1 квітня: Samsung підвищить ціни на Galaxy Z Fold 7, Flip 7 й S25 Edge
