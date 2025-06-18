Nintendo вже довічно блокує Switch 2 — за картриджі MiG Flash, навіть з легальними іграми

Nintendo Switch 2

Nintendo розпочала пожиттєві бани консолі Switch 2 за використання пристрою, який дозволяє запускати ігри з microSD — картриджа MiG Flash.

Бан не скасовується, навіть якщо гравці використовували лише власні легальні копії ігор (дампи), помітили користувачі Reddit та X (Twitter). В одній зі скарг написали, що тестування легальних дампів MiG Flash на Switch 2 призвело до блокування. Як наслідок, заблоковані консолі більше не можуть підключатися до eShop, хмарних збережень або YouTube.

Для тих, хто не в темі: картридж MiG Flash (раніше відомий як MiG Switch) дозволяє запускати ігри з microSD, зберігаючи кілька копій одразу. Пристрій імітує офіційний картридж і дозволяє зручно перемикатися між іграми за допомогою кнопки. Його позиціювали як аксесуар для розробників або резервного копіювання. Але насправді фактично більшість користувачів використовують його для гри в ROM-файли — скинуті самостійно або отримані в інших гравців.

Навіть якщо гравець створює власні резервні копії ігор з оригінальних картриджів і дотримується вимог (наприклад, використовує файли з правильними сертифікатами та ідентифікаторами), Nintendo все одно може заблокувати доступ до онлайн-функцій. Компанія не робить винятків. І насправді дивно було б не очікувати такого результату після оновлення угоди по користування.

Особливо агресивною виявилася нова консоль Switch 2. Деякі користувачі отримали код помилки 2134-4508 — це сигнал про перманентне блокування доступу консолі до будь-яких онлайн-функцій. Хоча обліковий запис залишається чинним і його можна перенести, сама консоль фактично відрізана від сервісів Nintendo.

My Switch 2 test has been banned, after using the mig switch with perfectly legal dumps of my own cartridges, so it would seem that Nintendo can detect something

Similar reports on reddit are starting to come in.https://t.co/nbPMlRWSaPhttps://t.co/3eq6dkbFMi

I strongly… pic.twitter.com/btzjQYJzE4 — SwitchTools (@SwitchTools) June 16, 2025

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Ютубер Scattered Brain у своєму відео показав, що після блокування неможливо від’єднати обліковий запис або скинути налаштування, оскільки це потребує з’єднання з Інтернетом. Після повного скидання Switch 2 більше не дає увійти в жоден акаунт.

Виробники MiG Flash намагаються відмежуватися від піратства, але ситуація не така проста. Поки не підтверджено, що саме стало причиною банів: оновлення прошивки MiG або Nintendo знайшла новий спосіб ідентифікації неофіційних картриджів. Є ймовірність, що заборони могли бути спричинені лише новою версією прошивки від MiG. Навіть якщо так, то шансів на відновлення заблокованих консолей мало.

На момент публікації Switch 2 доступна лише два тижні, тому користувачі тестують консоль в різних аспектах. Наприклад, ютубер лупцював Switch 2 розвідним ключем, а інший розбирав компоненти під мікроскопом. Також можемо порадити не знімати захисну плівку з екрана, якщо не планували розтрощити його чимось для відео. А повертаючись до основної теми, власники, які зіштовхнулись із блокуванням, можуть залишитися без онлайн-функцій на роки — адже Nintendo нечасто оновлює свої платформи. Реалістичний варіант для таких гравців повернутися в екосистему Nintendo — заново витратити €469.

Джерело: Toms Hardware