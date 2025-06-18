Новини Ігри 18.06.2025 о 13:25 comment views icon

Nintendo вже довічно блокує Switch 2 — за картриджі MiG Flash, навіть з легальними іграми

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Nintendo вже довічно блокує Switch 2 — за картриджі MiG Flash, навіть з легальними іграми
Nintendo Switch 2

Nintendo розпочала пожиттєві бани консолі Switch 2 за  використання пристрою, який дозволяє запускати ігри з microSD — картриджа MiG Flash.

Бан не скасовується, навіть якщо гравці використовували лише власні легальні копії ігор (дампи), помітили користувачі Reddit та X (Twitter). В одній зі скарг написали, що тестування легальних дампів MiG Flash на Switch 2 призвело до блокування. Як наслідок, заблоковані консолі більше не можуть підключатися до eShop, хмарних збережень або YouTube.

Для тих, хто не в темі: картридж MiG Flash (раніше відомий як MiG Switch) дозволяє запускати ігри з microSD, зберігаючи кілька копій одразу. Пристрій імітує офіційний картридж і дозволяє зручно перемикатися між іграми за допомогою кнопки. Його позиціювали як аксесуар для розробників або резервного копіювання. Але насправді фактично більшість користувачів використовують його для гри в ROM-файли — скинуті самостійно або отримані в інших гравців.

Навіть якщо гравець створює власні резервні копії ігор з оригінальних картриджів і дотримується вимог (наприклад, використовує файли з правильними сертифікатами та ідентифікаторами), Nintendo все одно може заблокувати доступ до онлайн-функцій. Компанія не робить винятків. І насправді дивно було б не очікувати такого результату після оновлення угоди по користування.

Особливо агресивною виявилася нова консоль Switch 2. Деякі користувачі отримали код помилки 2134-4508 — це сигнал про перманентне блокування доступу консолі до будь-яких онлайн-функцій. Хоча обліковий запис залишається чинним і його можна перенести, сама консоль фактично відрізана від сервісів Nintendo.

Ютубер Scattered Brain у своєму відео показав, що після блокування неможливо від’єднати обліковий запис або скинути налаштування, оскільки це потребує з’єднання з Інтернетом. Після повного скидання Switch 2 більше не дає увійти в жоден акаунт.

Виробники MiG Flash намагаються відмежуватися від піратства, але ситуація не така проста. Поки не підтверджено, що саме стало причиною банів: оновлення прошивки MiG або Nintendo знайшла новий спосіб ідентифікації неофіційних картриджів. Є ймовірність, що заборони могли бути спричинені лише новою версією прошивки від MiG. Навіть якщо так, то шансів на відновлення заблокованих консолей мало.

На момент публікації Switch 2 доступна лише два тижні, тому користувачі тестують консоль в різних аспектах. Наприклад, ютубер лупцював Switch  2 розвідним ключем, а інший розбирав компоненти під мікроскопом. Також можемо порадити не знімати захисну плівку з екрана, якщо не планували розтрощити його чимось для відео. А повертаючись до основної теми, власники, які зіштовхнулись із блокуванням, можуть залишитися без онлайн-функцій на роки — адже Nintendo нечасто оновлює свої платформи. Реалістичний варіант для таких гравців повернутися в екосистему Nintendo — заново витратити €469.

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Джерело: Toms Hardware

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