Nintendo вже довічно блокує Switch 2 — за картриджі MiG Flash, навіть з легальними іграми

Nintendo розпочала пожиттєві бани консолі Switch 2 за використання пристрою, який дозволяє запускати ігри з microSD — картриджа MiG Flash.

Бан не скасовується, навіть якщо гравці використовували лише власні легальні копії ігор (дампи), помітили користувачі Reddit та X (Twitter). В одній зі скарг написали, що тестування легальних дампів MiG Flash на Switch 2 призвело до блокування. Як наслідок, заблоковані консолі більше не можуть підключатися до eShop, хмарних збережень або YouTube.

Для тих, хто не в темі: картридж MiG Flash (раніше відомий як MiG Switch) дозволяє запускати ігри з microSD, зберігаючи кілька копій одразу. Пристрій імітує офіційний картридж і дозволяє зручно перемикатися між іграми за допомогою кнопки. Його позиціювали як аксесуар для розробників або резервного копіювання. Але насправді фактично більшість користувачів використовують його для гри в ROM-файли — скинуті самостійно або отримані в інших гравців.

Навіть якщо гравець створює власні резервні копії ігор з оригінальних картриджів і дотримується вимог (наприклад, використовує файли з правильними сертифікатами та ідентифікаторами), Nintendo все одно може заблокувати доступ до онлайн-функцій. Компанія не робить винятків. І насправді дивно було б не очікувати такого результату після оновлення угоди по користування.

Особливо агресивною виявилася нова консоль Switch 2. Деякі користувачі отримали код помилки 2134-4508 — це сигнал про перманентне блокування доступу консолі до будь-яких онлайн-функцій. Хоча обліковий запис залишається чинним і його можна перенести, сама консоль фактично відрізана від сервісів Nintendo.

My Switch 2 test has been banned, after using the mig switch with perfectly legal dumps of my own cartridges, so it would seem that Nintendo can detect something

— SwitchTools (@SwitchTools) June 16, 2025