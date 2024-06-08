Тизер-трейлер стратегії Sid Meier’s Civilization VII — геймплей покажуть у серпні, гра вийде у 2025 році

Sid Meier’s Civilization VII анонсували на конференції Summer Games Fest 2024. Вихід гри запланований на 2025 рік, а у серпні цього року відбудеться демонстрація геймплея.

Тизер-трейлер більше передає настрій та сприйняття, ніж розповідає про саму гру. Кочівники стають каменярами, будуються великі міста, люди воюють. Музика, торгівля, мистецтво, дослідження та промисловість. Лунає хор. Потяг! Справді, ми живемо в освічену епоху. Молоти б’ють, і через вугілля, бруд і працю, народжується електрика. Велике місто. Ракета. І повідомлення: «Дивіться презентацію ігрового процесу цього серпня».

Наразі розробник Firaxis майже нічого не розповів про Civilization 7. Сторінка Steam теж містить небагато деталей.

«Відзначена нагородами франшиза відкриває революційно нову сторінку в історії ігор-стратегій. Sid Meier’s Civilization® VII надасть вам можливість побудувати найбільшу імперію у світі!»

«Станьте одним із безлічі легендарних правителів з глибин історії. Створіть свою цивілізацію, будуйте міста й архітектурні дива, завойовуйте нові землі або налагоджуйте дипломатичні стосунки з іншими цивілізаціями, досягніть процвітання своєї імперії та відкрийте найвіддаленіші куточки світу. А ви зможете побудувати імперію, що витримає випробування часом?»

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«Sid Meier’s Civilization® VII — це 4X гра-стратегія, розроблена легендарною командою Firaxis Games, що створила франшизи Civilization та XCOM».

Минуло вісім років після випуску Civilization 6 та 14 років після Civilization 5. З того часу фанати скучили та з нетерпінням чекають інформації про те, які нововведення підготувала Firaxis у грі.

Джерело: PC Gamer