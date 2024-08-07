Перші глядачі про стрічку Borderlands / «Бордерлендз»: «несмішна», «катастрофічна», «не надихає»

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Перші відгуки Borderlands / «Бордерлендз» з’явилися в інтернеті. Критики не поменшало після показу фільму 6 серпня у Лос-Анджелесі.

Багато глядачів і профільних журналістів звернулися до соціальних мереж, щоб виплеснути власні емоції щодо фільму. Комедійний бойовик режисера Елая Рота натхненний комп’ютерними іграми Borderlands. Джек Блек, Кевін Харт, Аріана Грінблатт, Флоріан Мунтяну та Кейт Бланшетт втілили таких персонажів, як Клептреп, Роланд, Тіні Тіна, Кріг та Ліліт, яка неохоче повертається на свою рідну планету Пандора. Герої вирушають у ризиковану місію. Ось деякі з відгуків:

«Borderlands — це катастрофа. Наповнений усіма кліше, які можна уявити, цей фільм замінює хаос та враження від ігор на безжиттєву, несмішну та візуально огидну дурню із дратівливими персонажами та акторським складом, у якого немає жодної «хімії», — пише Адріано Капоруссо з Bitesize Break. «Схоже, що у Borderlands вклали те, що на думку недієздатного керівника, приваблює «крутих діток». Тут немає жодного серйозного слова від персонажа, лише огидні дотепи, які здаються застарілими, щойно вони виходять з вуст акторів. Це не так погано, але тут повний безлад», — зазначає Едгар Ортега з Loud and Clear Review. «Я можу сказати вам, що я подивився Borderlands зараз, і що фільм дуже поганий. Мені дуже хотілося, щоб він сподобався, але не надихає сюжет. … Це виглядає водночас дорого й дешевий, що робить фільм величезним пострілом в нікуди», — каже репортер Awesome Friday! Метью Сімпсон.

Однак декому стрічка сподобалася. Критик The Hollywood Handle пише: «Це веселий бойовик PG-13. Він повністю покладається на зіркову силу Кейт Бланшетт, щоб дійти фіналу — і вона справляється. Хоча нічого особливого не виділяє його з маси решти стрічок, фільм приємний від початку до кінця і має пристойний темп у всьому. Джек Блек також є комедійною силою».

Дізнатися, чи сподобається Borderlands / «Бордерлендз» особисто, можна відзавтра, 8 серпня, в українських кінотеатрах.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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