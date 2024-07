Розробник Borderlands анонсував нову гру та другий фільм

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Минуло п’ять років після останньої основної гри Borderlands, і виникає питання, коли ж наступна? Ренді Пітчфорд, голова студії Gearbox, каже, що не доведеться довго чекати.

«Мені не вдалося приховати той факт, що ми працюємо над багатьма речами, і що ми працюємо над великими речами. Я впевнений, що наші шанувальники будуть дуже, дуже задоволені наступним проєктом гри, коли ми будемо готові оголосити про нього. Я вам скажу, що ми не збираємося змушувати людей чекати довго, перш ніж ми оголосимо про це».

Пітчфорд натякає, що оголошення про наступний фільм Borderlands може з’явитися «до кінця року, можливо, раніше». Про гру ж він каже:

«У мене найбільша і найкраща команда, яка коли-небудь працювала над тим, що, як ми знаємо, саме те, чого хочуть від нас наші шанувальники, тому я дуже, дуже схвильований. Я не можу дочекатися, щоб поговорити про це!»

Останньою основною частиною серії була Borderlands 3 у 2019 році, але у 2022 році вийшли New Tales from the Borderlands та рольова гра Tiny Tina’s Wonderlands. Остання гра виявилася хітом, і Пітчфорд натякає, що ми, ймовірно, побачимо більше від субвсесвіту, натхненного D&D.

«У першій грі Wonderlands ми досягли більшого результату, ніж у першій грі Borderlands, тому ми можемо розвивати це. Я люблю фентезі. Саме тому ми створили оригінальне DLC Dragon Keep для Borderlands 2, тому що я так люблю фентезі. Багато хто з нас у Gearbox любить фентезі, і це дає нам можливість займатися цим у контексті Borderlands, я думаю, нашим шанувальникам слід чекати більшого».

