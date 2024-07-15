Перші після OceanGate: нова експедиція вирушила до уламків Титаніка

Компанія RMS Titanic, Inc. розпочала нову експедицію до місця загибелі легендарного лайнера «Титанік». Судно Dino Chouest вирушило 12 липня 2024 року для детального фотографування та картографування місця аварії за допомогою безпілотних підводних апаратів (ROV).

Океанограф Девід Галло (David Gallo), співкерівник експедиції, розповів BBC про прагнення отримати зображення уламків із безпрецедентною чіткістю та точністю. Підводні апарати оснащені спеціальними камерами високої роздільної здатності та освітлювальним обладнанням для знімань у форматі 65K.

«„Титанік“ є однією з найбільш вивчених корабельних аварій на сьогодні, і компанія Marine Imaging Technologies рада представити системи камер із найвищою роздільною здатністю, які коли-небудь використовувалися на цьому місці, щоб надати громадськості нові відомості про корабель», — сказав засновник Marine Imaging Technologies і старший директор із фотозйомки Еван Ковач (Evan Kovacs).

Джессіка Сандерс (Jessica Sanders), президентка RMST Inc., наголосила на важливості оцінки стану артефактів, які можуть втратити. Експедиція планує вивчити такі цінні об’єкти, як радіо Марконі, та виявити нові знахідки.

Експедиція має на меті не лише дослідити місце аварії, але і вшанувати пам’ять загиблих під час катастрофи «Титаніка» та торішнього інциденту з підводним човном OceanGate. Дослідники встановлять меморіальну табличку на морському дні на честь Поля Анрі Нарджоле (Paul Henri «PH» Nargeolet), колишнього директора з досліджень RMS Titanic, Inc., який загинув під час того трагічного занурення.

Використання новітніх технологій дасть змогу команді не лише провести детальне обстеження місця катастрофи, але й визначити артефакти, які потребують збереження. Дослідники прагнуть поглибити наукові знання, залучити світову спільноту до виявлення нових артефактів і морських організмів, а також надихнути наступне покоління дослідників. Підводні апарати витратять від 2 до 2,5 годин на досягнення уламків «Титаніка» Корабель нині перебуває на глибині 3800 метрів на дні Атлантики.

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Джерело: Oceanographicmagazine