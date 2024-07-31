Перші винищувачі F-16 вже в Україні, — Bloomberg

Перша партія винищувачів F-16 від союзників вже прибула в Україну. Про це повідомляють анонімні джерела Bloomberg.

Попереднім остаточним терміном отримання американських військових літаків був кінець цього місяця — він був дотриманий. За словами людей, знайомих з цим питанням, кількість літаків невелика.

Джерела кажуть, що незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які навчалися за кордоном протягом останніх місяців, одразу використати їх, або процес займе більше часу.

Речниця Міноборони України Діана Давітян відмовилася від коментарів виданню.