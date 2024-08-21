Перший погляд на геймплей Batman: Arkham Shadow — гри для VR

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Ексклюзивна VR-гра для Meta Quest 3 Batman: Arkham Shadow отримала геймплейний трейлер на Gamescom 2024. Гру створюють Camouflaj та Oculus Studios у партнерстві з Warner Bros та DC.

Відео демонструє бої, знайомі фанатам ігор всесвіту Arkham, змінених для роботи у віртуальній реальності. Тут є удари руками, ковзання, боротьба, смертельні стелс-атаки, а також знамените бачення детектива Бетмена — все це показано від першої особи для гарнітури VR.

Batman: Arkham Shadow є приквелом до славетної Arkham Asylum 2009 року. Події розгортаються між Arkham Origins 2013 року та Arkham Asylum. Присутні такі персонажі, як Тож очікуйте побачити таких персонажів, як Харлін Квінзел, Джим Гордон, Харві Дент, доктор Крейн тощо.

Роджер Крейг Сміт повторює тут роль Бетмена. Це молодший Бетмен, ніж той, який був основній трилогії Arkham, але більш досвідчений, ніж відносний новачок в Arkham Origins. Цей Бетмен бере участь у боротьбі з Щурячим Королем, новим небезпечним злочинцем, та прихильниками культу. Batman: Arkham Shadow вийде у жовтні цього року.

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Джерела: IGN, DSOG

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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