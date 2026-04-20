"Бетмен: Частина II" нарешті знайшов батька Дволикого

Чарльз Денс / Photo: HBO

Схоже, “Бетмен: Частина II” поповнив свій зірковий акторський склад ще одним іменем. Спойлер: це людина з іншої великої франшизи. Чарльз Денс вже одного разу грав нікчемного батька — чи доведеться йому зробити це знову? Мабуть, так.





За даними Deadline, Чарльз Денс підписав контракт на участь у фільмі DC. Найбільш відомий роллю Тайвіна Ланністера у “Грі престолів”, Денс, за повідомленнями, зіграє батька Гарві Дента — Крістофера. Раніше цього року стало відомо, що Гарві зіграє Себастьян Стен, а Скарлетт Йоганссон раніше була затверджена на роль його дружини Гілди. Знайти актора на роль тата Дента виявилося непросто: до Денса від ролі, за чутками, відмовилися такі зірки, як Деніел Крейг і Стеллан Скарсгорд.

“Зігравши Тайвіна Ланністера, Чарльз Денс знайшов нового патріарха сім’ї для втілення”, — зазначили у виданні Deadline, повідомляючи про угоду.

Можливо, це символічно — адже для “Бетмена: Частина II” навіть просто розпочати зйомки стало справжньою одіссеєю. На тлі голлівудських страйків, загального мовчання Рівза і серіалу про Пінгвіна ширилися побоювання, що продовження тихо скасували.

Справи зайшли настільки далеко, що Джеймс Ганн був змушений публічно просити людей залишити Рівза в спокої. Виробництво має розпочатися пізніше цієї весни, тож найближчими тижнями ми дізнаємося більше про фільм із фото зі знімального майданчика.





“Джеймс і я обожнюємо бачення Метта Рівза щодо “Бетмена: Частина II”. І ми чекаємо на цей фільм так само нетерпляче, як і ви”, — заявив співкерівник DC Studios Пітер Сафран на презентації студії.

У коміксах і адаптаціях Крістофер Дент зображується як батько-алкоголік із психічними розладами, схильний до насильства — саме його жорстокість стала першопричиною глибокої психологічної травми Гарві та зрештою підштовхнула його до перетворення на Двоєличного.

Денс має вражаючий досвід у ролях владних і морально неоднозначних персонажів: окрім “Гри престолів”, він зіграв лорда Маунтбеттена у третьому та четвертому сезонах “Корони”, за що отримав номінацію на премію “Еммі”.

“Сценарій — надзвичайний”, — зізнався Роберт Паттінсон в одному з нещодавніх інтерв’ю. “Думаю, це буде дійсно, дійсно особливий фільм — і дуже, дуже несхожий на попередній. Буде цікаво спостерігати, як він вийде”.

Попри те що роль Крістофера Дента стала останньою ключовою незакритою позицією в акторському складі, її запропонували цілій низці зірок — серед кандидатів у різний час фігурували Роберт Де Ніро, Бред Пітт, Стеллан Скарсгорд, Віґґо Мортенсен і Деніел Крейг — усі, за повідомленнями, відмовилися. За словами журналіста Джастіна Кролла з Deadline, насправді підтвердженою відмовою є лише випадок Скарсгорда — решта імен так і залишилися на рівні чуток.

Вихід Бетмена: Частина II у кінотеатрах наразі запланований на 1 жовтня 2027 року. Зйомки мають розпочатися 29 травня в Лондоні.

Джерело: Gizmodo