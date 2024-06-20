У новому трейлері серіалу «Пінгвін» Колін Фаррелл тероризує Ґотем — прем’єра цієї осени

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Warner Bros. Discovery опублікувала новий трейлер серіалу «Пінгвін», зосередженого на постаті гангстера Освальда Кобблпота. Події блокбастера «Бетмен» 2022 року, де Колін Фаррелл вже грав лиходія, відбувається одразу після восьмисерійного серіалу, який показує прихід Кобблпота до влади у злочинному світі Ґотема. Згодом цей персонаж стане одним з найвідоміших лиходіїв у всесвіті «Бетмена».

У серіалі до Фаррелла приєднаються Крістін Міліоті в ролі доньки Карміне Фальконе Софії, Майкл Зеген у ролі сина Карміне Альберто та Кленсі Браун у ролі Сальваторе Мароні, одного з колишніх провідних гангстерів Ґотема, а також Рензі Феліз, Майкл Келлі, Шохре Агдашлоо, Дейрдре О’Коннелл, Кармен Еджого, Франсуа Чау та Девід Х. Холмс.

Лорен ЛеФранк є сценаристкою, виконавчою продюсеркою та шоуранером «Пінгвіна». Сценарист і режисер «Бетмена» Метт Рівз став виконавчим продюсером. Колін Фаррелл, Ділан Кларк, Деніел Піпскі, Білл Карраро та Раві Крон також є виконавчими продюсерами. Продюсер Крейг Зобел поставив перші три епізоди.

Виробництво серіалу почалося в березні 2023 року, але було зупинено в червні через страйки в Голлівуді. Знімання відновилися наприкінці минулого року. «Пінгвін» вийде на Max восени, продовження ж «Бетмена» під назвою «Бетмен: Частина 2» було відкладено на рік і вийде в кінотеатрах 2 жовтня 2026 року.

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Джерело: Variety

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