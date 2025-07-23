Пестициди на полях позбавляють мільйони фермерів сну — це не метафора

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Останні проведені дослідження виявляють чіткий зв’язок між використанням фермерами по всьому світу пестицидів на полях і серйозними порушеннями сну.

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Як зазначають журналісти Chemistry World, в індийському штаті Махараштра фермери, що розпиляють пестициди з ранку і до вечора, потім страждають від безсоння вночі. З одним з таких фермерів, Судхакаром Тасгаве, журналісти поспілкувались особисто.

За словами 55-річного Тасгаве, йому не вдається спати більше 4 годин на добу. Він більше 20 років використовує усі доступні хімікати і помітив тривожну закономірність. Після дня постійного оприскування фермер не може заснути потім вночі.

Після того, як Тасгаве поділився своїм занепокоєнням з іншими фермерами, вони виявили схожі ознаки. У селищі Ядрав безсоння давно стало звичним явищем. Дослідження, проведене у 2025 році в Таїланді, за участю 27 тис. фермерів, продемонструвало, що тривалий вплив пестицидів чітко пов’язаний з порушеннями сну.

«Багато груп пестицидів, такі як органофосфати, карбамати та піретроїди, можуть впливати на роботу нейромедіаторів», — пояснює токсиколог з Університету Наресуан та провідний автор дослідження Чудчавал Джунтаравіджит.

Ці хімічні речовини порушують крихкий баланс ацетилхоліну та ГАМК, які допомагають сповільнити активність мозку і сигналізують про необхідність відпочинку. Частково цикл сну та активності регулюється мелатоніном. Деякі пестициди імітують його структуру. Інші — можуть порушувати вироблення мелатоніну.

Як зазначає епідеміолог Стенфордського університету Астрід Самора, чиє дослідження 2021 року виявило зв’язок між залишками пестицидів в організмі та порушеннями сну у дорослих американців, певні класи хімікатів можуть порушувати шляхи вироблення мелатоніну.

Науковиця зазначає, що хоча дані досліджень на людях все ще обмежені, дослідження на тваринах демонструють більш переконливі ознаки. Зокрема, одне з досліджень присвячене карбарилу — широко поширеному інсектициду, показало, що він пригнічує вироблення мелатоніну в епіфізі, тим самим зрушуючи природний біологічний годинник організму. Внаслідок цього виникають проблеми із тим, щоб заснути, тривалим сном, а також пробудженням і відчуттям сповненності сил.

З 1990 року світове виробництво пестицидів зросло майже вдвічі і у 2022 рокі досягло 3,7 млн тонн. У цьому ж році Міжнародна організація праці підрахувала, що 873 млн сільськогосподарських працівників потенційно піддаються впливу цих хімікатів.

В Уганді у дослідженні взяли участь 253 дрібних фермери. Ті з них, хто частіше використовував пестициди, повідомляв про ознаки важкого безсоння, проблеми із засипанням.

В Іспанії науковці з регіону Альмерія виявили, що порушення сну у фермерів викликані гіперактивністю нервових імпульсів під впливом пестицидів. Ці хімікати порушують роботу таких ферментів, як ацетилхолінестераза, що сприяє відновленню нервової системи. Без неї мозок залишатиметься у стані підвищенної активності.

Окрім цього Чудчавал Джунтаравіджит підкреслює, що тривалий вплив пестицидів провокує запалення мозку та дихальних шляхів, що також сприяє погіршенню сну. При цьому багато фермерів під час оприскування пестицидами не використовують рукавички, окуляри та маски.

«Іноді пестициди потрапляють мені в очі та ніс, викликаючи безліч проблем, але я вже звик. Деякі залишають неприємний запах, який тримається на тілі кілька днів. Скільки б ви не милися, запах залишається», — розповідає фермер Судхакар Тасгаве, який заробляє трохи менше $9,5 на тиждень.

Тасгаве розпилює пестициди приблизно 25 днів на місяць по 7 годин на день. За його словами, стійкість до пестицидів у місцевих фермерських колах вважається почесною.

Тим не менш, через пестициди Тасгаве майже не спить, стан його здоров’я погіршується. І він не бачить виходу з ситуації.

«Якщо я не розпилюватиму пестициди, я не зможу заробляти на життя. Якщо буду, я помру від їхньої згубної дії», — пояснює фермер.

За словами іншого фермера з сусіднього селища Джамбалі Діліпа Шінде, його друг помер через гостре отруєння пестицидами, а інший — втратив змогу ходити. Сам Шінде підкреслює, що намагається діяти обережно, він одягає маску, часто миється і менше оприскує. Однак навіть такий метод не позбавляє його від проблем зі сном.

Іспанські дослідники з’ясували, що просте використання рукавичок під час оприскування знижує ризик виникнення безсоння більш ніж вдвічі. Окрім цього чималий захист можуть забезпечити маски. Але щоб це мало значення, сільськогосподарські працівники повинні бути обізнані з цим і мати необхідні інструменти.

Чимало фермерів також не читають етикетки на контейнерах з пестицидами. Інструкції надруковані англійською або регіональною мовою, які вони ніколи не вивчали. Один із найстаріших фермерів регіону Нараян Гайквад припинив використовувати пестициди після того, як лікар діагностував у нього дистрофію нігтів і пов’язав її з впливом хімікатів. Його нігті стали ламкими та вм’ятинами. Він не міг спати. З того часу він перейшов на органічне землеробство і тепер навчає цього інших.

Джерело: Chemistry World; ZMEScience