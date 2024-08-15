Новини Military Tech 15.08.2024 о 18:54 comment views icon

Підприємець постачав ЗСУ неякісні дрони та привласнював різницю у вартості — йому загрожує 12 років з конфіскацією

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту

Підприємець постачав ЗСУ неякісні дрони та привласнював різницю у вартості — йому загрожує 12 років з конфіскацією

За даними СБУ, підприємець використовував дешеві неякісні компоненти для дронів ЗСУ, різницю у вартості «клав у кишеню». Тепер може отримати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Фактично відбулося розкрадання державних коштів через контракт на закупівлю БпЛА, яке зупинили СБУ та поліція. Обвинувачений — директор приватної компанії з Київської області, яка виробляє безпілотники.

Підприємець постачав ЗСУ неякісні дрони та привласнював різницю у вартості — йому загрожує 12 років з конфіскацією

На початку 2024 року підприємець виграв тендер з постачання 1000 FPV-дронів для ЗСУ. Закупівлю організувала Нетішинська міськрада. Загальна сума угоди — 16,4 млн грн, третину з яких привласнив керівник компанії.

Підрядник встановив на дрони низькоякісне навігаційне обладнання, зокрема, відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали вимогам контракту. Таким чином була зменшена вартість виробництва, а різниця — привласнена. На одному безпілотнику підприємець додатково незаконно «заробляв» від 4 до 7,5 тис. грн. Аудит та спеціальна експертиза виявили невідповідність технічним вимогам та дали правоохоронцям підтвердження протиправної діяльності.

Підприємець отримав підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі».

Онлайн-курс UI/UX designer від Mate academy.
Навчайтесь на онлайн-курс повного дня UI/UX designer та легко заходьте в IT! Допомагаємо з працевлаштуванням!
Отримати знижку на курс

Міносвіти затвердило оновлену програму «Захист України» — OSINT та керування дронам для старшокласників

Джерело: СБУ

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати