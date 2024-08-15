Підприємець постачав ЗСУ неякісні дрони та привласнював різницю у вартості — йому загрожує 12 років з конфіскацією

За даними СБУ, підприємець використовував дешеві неякісні компоненти для дронів ЗСУ, різницю у вартості «клав у кишеню». Тепер може отримати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Фактично відбулося розкрадання державних коштів через контракт на закупівлю БпЛА, яке зупинили СБУ та поліція. Обвинувачений — директор приватної компанії з Київської області, яка виробляє безпілотники.

На початку 2024 року підприємець виграв тендер з постачання 1000 FPV-дронів для ЗСУ. Закупівлю організувала Нетішинська міськрада. Загальна сума угоди — 16,4 млн грн, третину з яких привласнив керівник компанії.

Підрядник встановив на дрони низькоякісне навігаційне обладнання, зокрема, відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали вимогам контракту. Таким чином була зменшена вартість виробництва, а різниця — привласнена. На одному безпілотнику підприємець додатково незаконно «заробляв» від 4 до 7,5 тис. грн. Аудит та спеціальна експертиза виявили невідповідність технічним вимогам та дали правоохоронцям підтвердження протиправної діяльності.

Підприємець отримав підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі».

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Джерело: СБУ