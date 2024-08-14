Міносвіти затвердило оновлену програму «Захист України» — OSINT та керування дронам для старшокласників

З цього вересня школярі отримають покращені уроки з дисципліни «Захист України» — нова модульна програма з вивченням OSINT, БПЛА та РЕБ отримала статус рекомендованої.

Серед іншого, учнів 10-11 класів вивчатимуть основи інформаційної боротьби, OSINT (розвідки за відкритими джерелами), роботу з БПЛА, радіозв’язок та РЕБ. У переліку тем є наступні:

Спеціальні війська та зв’язок. Основи радіозв’язку. Види, типи та способи налагодження зв’язку

Подвійне застосування та безпека звʼязку: телефон, Wi-Fi, Starlink

Основи радіоелектронної боротьби: військові системи РЕР, РЕБ. Призначення та типи засобів

Безпілотні (роботизовані) системи. БпЛА: види та призначення. Сфери застосування БпЛА

Основні складові конструкції та технічні параметри БпЛА

Основні властивості та моделі БпЛА (мультиротори, FPV, крила)

Основи пілотування. Базові вправи на FPV-дронах та БпЛА літакового типу

Правила польоту, заборонені зони та рекомендації щодо безпеки

Симулятори та тренажери для підготовки операторів БпЛА

Цілі та завдання інформаційної війни

Методи інформаційної війни (пропаганда, дезінформація, кібератаки, психологічні операції, інформаційні операції)

Роль критичного мислення в інформаційній війні

Роль медіа в інформаційній війні

Роль штучного інтелекту в інформаційній війні

Кібербезпека в умовах інформаційної війни

Розвідка на основі відкритих джерел (OSINT)

Цілі та завдання OSINT. Інструменти та методи OSINT

Як свідчить перелік видів навчальної діяльності, відповідно до цих тем старшокласники переглядатимуть навчальні відео, порівнюватимуть різні типи пристроїв зв’язку, радіорозвідки та боротьби, аналізуватимуть та моделюватимуть ситуації їхнього використання.

Учні виконуватимуть базові справи з використання різних типів БПЛА, знайомитимуться з їхньою конструкцією та бортовим обладнанням, відпрацьовуватимуть польоти на симуляторах, навчатимуться повітряної картографії. Школярі за можливості відвідуватимуть музеї авіації та виставки БПЛА.

На уроках досліджуватимуть кращі практики OSINT, вчитимуть оцінюванню достовірності джерел та розпізнаванню фейків та маніпуляції. Школярі дізнаються, як протидіяти інформаційним компаніям або проводити їх, а також як захищати інформацію, у тому числі від кібератак.

На закупівлю обладнання, потрібного для навчального процесу, передбачено 1,64 млрд грн. Вчителя та тренери з нових тем уже проходять навчання та готуються передавати знання у регіони.

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Джерело: Міністерство освіти