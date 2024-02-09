Підтримай збір на такмед для 3-ої штурмової — збережи життя воїна! Розігруємо футболку з підписом Залужного

Оголошуємо новий збір та аукціон в рамках нашої ініціативи «Аукціон відплати» – збір на такмед на Авдіївський напрямок (для 3-ої штурмової, 1 стрілецький батальйон). Треба 50 тис. грн. Лише на те, що мінімально треба.

Про запит

Збирає на такмед Катерина Сафонова, волонтерка, що збирає та передає на фронт аптечки та медичні препарати. Катерина волонтерить від початку повномасштабної війни й, нещодавно колеги з MC.Today випустили з нею цікаве інтерв’ю.

З аптечками на передовій проблема. Критична проблема. Аптечка – це не дрон, не тепловізор, не авто і не граната. Але аптечка – це запорука того, що ми переможемо. Бо воювати можуть лише живі. А щоб залишитись живим, треба мати якісний такмед, щоб або самостійно, або за допомогою побратимів чи бойових медиків отримати вчасно кваліфіковану допомогу.

Саме тому, готуючись до аукціонів, які мали б закрити збори на наші попередні задачі – FPV-дрони та БТР, ми вирішили провести окремий аукціон на те, що може зберегти життя нашим хлопцям.

На аукціоні тільки один лот, але який!

Футболка «Місто першої бавовни – Білгород» з підписом Валерія Залужного – «Залізного генерала», який ототожнює цілу епоху сучасної війни і якому, безумовно, ми всі вдячні.

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Валерій Залужний командував українською армією в найкритичніший момент в нашій історії, коли росія почала повномасштабний наступ на Україну зі спробою захопити найбільші міста, у тому числі і столицю. Повномасштабне вторгнення розпочалося через пів року після його призначення на посаду.

Валерій Залужний увійшов в історію як генерал, під командуванням якого наша держава дала відсіч силам росіян, що переважали в рази, та завдала чимало поразок окупантам. Наші воїни захистили Київ, Чернігів, Суми, Харків, звільнили острів Зміїний, більшість окупованої території Харківщини, північ Донеччини, правобережжя Херсонщини і майже всі населені пункти Миколаївщини.

І от, ми вирішили, що хороша ідея – поміняти цю історичну реліквію на можливість зберегти життя та здоров’я декільком нашим захисникам.

Сума, яку ми поставили, в 50 тис. грн – умовна, бо, звісно, потреба набагато більша. Але, треба ставити цілі, відповідно, в планах придбати 50 турнікетів, 50 гемостатиків, та 50 оклюзійних наліпок для поранення грудної клітини.

Збір та аукціон буде проводитись тут та пройде з 9 лютого по 17 лютого.

Алгоритм аукціону:

В цей період поповни банку на будь-яку суму і той, хто задонатить найбільше, отримає футболку.

Не забувайте, що підтримати збір можна і без участі в аукціоні. Навіть невеличка сума важлива!

Пам’ятайте, що кожні 50 гривень – це цеглинки, якими побудована дорога до нашої перемоги.

Ось реквізити:

https://send.monobank.ua/jar/791wQwn16t

Карта банки 5375411206150190

Моно 5375411421377081

Карта Приват 4731219611322573

PayPal: [email protected].

IBAN UA233220010000026200307667275