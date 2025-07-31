Новини Наука та космос 31.07.2025 comment views icon

Пізно ліг — цироз печінки. Вчені пов’язали нерегулярний сон з 172 захворюваннями

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Пізно ліг — цироз печінки. Вчені пов’язали нерегулярний сон з 172 захворюваннями

Китайські дослідники з Пекінського та Військово-медичного університетів за результатами останніх досліджень встановили, що нерегулярний сон підвищує ризик розвитку 172 захворювань. 

Дослідники проаналізували дані про сон 88 тис. 461 дорослого мешканця Великої Британії, взяті із Британського біобанку. Вони отримали переконливі свідчення того, що стабільний режим сну, включно із стабільним часом відходу до сну і циркадними ритмами, відіграє значно важливішу роль у довготривалому збереженні здоров’я організму, ніж вважалось.

Результати показали, що неправильний сон збільшує ризик розвитку 92 захворювань на понад 20%. Зокрема, засинання після 00:30 пов’язали з підвищенням ризику розвитку цирозу печінки у 2,57 рази. Низька міждобова стабільність, що є ознакою порушення циклів сну та неспання, була пов’язана з підвищенням ризику гангрени у 2,61 рази.

Пізно ліг - цироз печінки. Вчені пов'язали нерегулярний сон з 172 захворюваннями
Wang Shengfeng (Peking University)

Окрім цього дослідження спростовує твердження про шкоду від тривалого сну у понад 9 годин. Хоча суб’єктивні дані пов’язували тривалий сон з інсультом та серцево-судинними захворюваннями, об’єктивні дані виявили такий зв’язок лише при одному захворюванні. 21,67% тих, що спали тривалий час, насправді спали менше 6 годин, що говорить про те, що час, проведений у ліжку, часто плутають із реальним часом сну.

«Наші результати наголошують на недооціненій важливості регулярності сну. Настав час розширити визначення гарного сну, вийшовши за рамки його тривалості», — підкреслив старший автор дослідження, професор Шенфен Ван.

Група дослідників підтвердила наявність кількох асоціацій у популяції США та визначила запальні процеси як можливий біологічний зв’язок. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення причинно-наслідкового зв’язку та оцінку впливу втручань у сон на результати хронічних захворювань.

Ми вже писали, що британські дослідники з Оксфордського університету з’ясували, як на клітинному рівні сон впливає на організм людини та те, як ми відчуваємо потребу у сні. Науковці визначили, що мітохондрії у клітинах сигналізують організму про необхідність у відпочинку. На думку дослідників, ці крихітні генератори енергії викликають певне метаболічне перевантаження у нейронах, що регулюють сон.

У той же час дослідники з Массачусетської лікарні Брігама у США проаналізували, як ігнорування сигналів будильника зранку впливає на сон.

Результати дослідження опубліковані у журналі Health Data Science

Джерело: SciTechDaily

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